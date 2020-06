Nghệ An: Chính quyền 'bó tay' với trại lợn oanh tạc vùng dân cư rộng lớn?

Hàng trăm hộ dân bị hành vì một trại lợn

Theo phản ánh của hàng trăm hộ dân sống gần trại lợn, ròng rã một năm qua, cuộc sống của họ bị đảo lộn trầm trọng. Môi trường sống bị ô nhiễm vì một trại lợn không phép vô tư mọc lên và nuôi hàng trăm con lợn. Nước thải từ trong trang trại ngấm ra ngoài, chảy theo khe và ngấm xuống mạch nước ngầm, ảnh hưởng đến giếng nước sinh hoạt của những hộ dân xung quanh.

Chị Sáu cùng hàng trăm hộ dân khác đang phải sống cùng mùi phân lợn, kêu cứu gần 1 năm qua.

Vừa xuống xe cách trại lợn gần 1km, mùi nồng nặc sặc lên khiến chúng tôi phải giật mình. Bà Hương ở xóm Hòa Tiến cũ (nay nhập lại thành thôn Đỉnh Hợp) cho biết: “Thối lắm, thối kinh khủng luôn. Chiều tối là thối không chịu nổi hoặc gần sáng là không thể ngủ được. Đặc biệt khi trời động mưa, mùi thối khỏi phải nói luôn, không thể thở nổi."



Theo người dân, trước đây, khi họ bắt đầu xây dựng trại lợn thì dân quanh đây phản đối lắm, tập trung lại treo băng rôn khẩu hiệu không cho làm. Họ đào hố cột điện để kéo điện thì dân ở đây ra lấp hết hố nhưng rồi bị dọa nên sợ. Trại lợn này là họ thuê đất của anh Nam ngoài xóm 5.



Còn chị Hoàng Thị Sáu trú tại xóm 1.5 cho biết: “Thối lắm chú ạ. Thối sang cả mấy xã lân cận. Nghe nói dân Cẩm Sơn cũng đang phản ánh vì họ đang san lấp mặt bằng chuẩn bị xây dựng thêm 1 trại nữa, cũng của anh em nhà ông Huy và ông Nam”. (Vậy ông Huy và ông Nam là ông nào? - PV)



Anh T một hộ dân sống tại xã Cẩm Sơn ngao ngán: “Nhà tôi ở cách mấy cây số mà còn thối. Nhiều đêm gió đến là không ngủ được, phải đóng kín cửa. Có khi thối quá phải ra khỏi nhà đi nơi khác, nói gì những hộ dân sống cạnh đó”.

Hệ thống xử lý nước thải sơ sài nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. thực tế một số hộ dân đã không dám dùng giếng nước ngầm.

Khi phóng viên đặt câu hỏi tại sao trại lợn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều hộ dân trong khoảng thời gian dài như vậy mà không được khắc phục, ông Hoàng Văn Lưu sống tại thôn 1.5 chia sẻ: “Chúng tôi già rồi không nói làm gì nhưng tội bọn nhỏ, suốt ngày hôi thối, thở không được."



Những hộ dân sống gần trại lợn cho biết, thời gian qua, họ đã phản ánh rất nhiều lên xóm và xã nhưng không thấy phản hồi. Qua tìm hiểu, được biết, đây là trại lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Nam trú tại Thôn 5 xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An.



Động thái của chính quyền



Ngày 15/1/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính 150 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Nam về hành vi: Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mà “Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định” (cụ thể đã vận hành dự án chăn nuôi lợn tập trung tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt).



Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn tập trung tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn với thời gian 6 tháng. Người ký quyết định là ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ Tịch UBND tỉnh.



Chỉ đạo của tỉnh là vậy nhưng trại lợn vẫn không thực hiện và đang nuôi gần nửa ngàn con lợn, mùi hôi thối vẫn bốc ra nồng nặc. Người dân địa phương cũng nói rằng, ông Nam là em ruột nguyên bí thư huyện ủy Anh sơn, nguyên chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Huy.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Huy thừa nhận trang trại lợn đó là của em trai ông. Ông chỉ làm quản lý cho em trai. “Thủ tục đầy đủ cả rồi, chỉ thiếu đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hiện tại đang nuôi thí điểm khoảng hơn 400 con thôi, làm xong thì nuôi khoảng 2000 con...”. - Ông Huy nói.



Ông Nguyễn Văn Hiếu (Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn) tỏ ra bất ngờ khi được hỏi về trại lợn gây ô nhiễm: “Tôi chưa nhận được phản ánh nào của người dân về mùi hôi thối cả. Việc họ bị xử phạt và đình chỉ thì chúng tôi không hề hay biết. Giờ anh đưa quyết định xử phạt thì chúng tôi mới biết. Nghe nói họ có giấy tờ thủ tục đầy đủ cả rồi”.



Ông này cũng nói "trại lợn này của anh em bác Huy" và gửi số điện thoại của ông Huy cho PV.



Trong quyết định này ghi rõ: “Biện pháp khắc phục: KHÔNG”. Thực tế, trại lợn đã ảnh hưởng đến môi trường sống của hàng trăm hộ dân nhưng cơ quan chức năng chỉ phạt về thủ tục giấy tờ mà không có biện pháp khắc phục để đảm bảo cuộc sống về lâu dài cho người dân sống gần khu vực đó...



