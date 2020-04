Nghệ An chi hơn 14 tỷ mua thiết bị y tế phòng chống COVID-19

Sở Y tế Nghệ An.

Sáng ngày 26/4, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, vừa qua, Sở Y tế Nghệ An đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An với giá trị hơn 14 tỷ đồng. Quy trình thực hiện mua sắm thiết bị đều thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 31/3/2020, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản số 304/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho dự án “mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Theo đó, gói thầu có tổng trị giá đã quy đổi là 14.356.300.000 tỷ đồng, do Sở Y tế Nghệ An làm chủ đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn theo hợp đồng trọn gói. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH AT&T, có địa chỉ tại số 43, ngõ 8, phố Hoa Lư, phương Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Y tế Nghệ An làm chủ đầu tư.

Danh mục gói thầu bao gồm 9 hạng mục, bao gồm 7 máy thở xâm nhập dùng cho cả người lớn và trẻ em, có xuất xứ từ Đức với đơn giá trúng thầu 750.000.000đ; 2 máy trợ thở chức năng cao (kèm bộ khí dung) có tổng giá trị 1,02 tỷ đồng; 2 máy chụp X quang di động kỹ thuật số có xuất xứ Hà Quốc với tổng giá trị 1,15 tỷ đồng; 12 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số xuất xứ Mexico; 2 máy khử khuẩn không khí; 7 máy điện tim, 13 máy truyền dịch, 39 bơm tiêm điện và 30 nhiệt kế đo trán.

Trước đó, ngoài Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng đã tham mưu với Sở Y tế tỉnh về việc mua hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR. Tuy nhiên, dù đã được được lãnh đạo tỉnh Nghệ An chấp thuận, nhưng hiện Sở Y tế Nghệ An vẫn chưa mua thiết bị này.

Khi đề cập về việc mua hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR, theo ông Dương Đình Chỉnh, dự kiến sắp tới nếu mua mua hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR, chúng tôi sẽ tổ chức đáu thầu công khai, rộng rãi chứ không chỉ định thầu.

Trong 1 diễn biến liên quan, mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có văn bản gửi các bệnh viện, sở y tế, đơn vị trực thuộc, yêu cầu báo cáo toàn bộ các hợp đồng mua thiết bị xét nghiệm tự động Realtime PCR của hãng Quiagen, Đức.

Nội dung báo cáo gồm toàn bộ các hợp đồng mua thiết bị xét nghiệm từ 1/3/2018 đến 29/2/2020. Báo cáo phải gửi về Bộ trước ngày 28/4.

Đây là văn bản thứ hai liên quan đến nội dung này của Bộ Y tế, sau khi đã có hàng loạt trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành bị tố mua thiết bị xét nghiệm giá "khủng", đội giá gấp 2 lần hoặc cao hơn so với giá thông thường.

Trước đó ngày 17/4, Bộ Y tế có công văn số 2154/BYT-KH-TC yêu cầu báo cáo mua sắm hệ thống máy Realtime PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm nói chung và xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 (virus gây bệnh COVID-19) nói riêng.

Theo Bộ Y tế, đến nay một số địa phương, đơn vị đã gửi báo cáo về Bộ, tuy nhiên còn nhiều địa phương, đơn vị chưa gửi báo cáo.

Trước đó, ngày 7/4, Sở Y tế Nghệ An đã công bố tổ chức mời thầu gói “Mua trang thiết bị để nâng cấp xây dựng hệ thống mạng LAN cho Sở Y tế Nghệ An”. Được biết, dự án thuộc kinh phí không thực hiện tự chủ đã được bố trí trong dự toán chi NSNN năm 2020 của Sở Y tế Nghệ An. Thời gian lựa chọn nhà thầu dự kiến vào Quý 2 năm 2020.

