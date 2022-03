Nghệ An chỉ đạo kiểm tra vụ người dân tố bị công an xã đánh ‘bầm tụ máu’

Hình ảnh anh Bang bị đánh bầm tụ máu vùng chân, đùi được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 21-3, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh này vừa nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thạnh (ngụ xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) tố cáo ông Phạm Văn Quân - công an viên và ông Phạm Văn Ngọc - phó Công an xã Hiến Sơn có hành vi đánh người trái quy định pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An chuyển đơn đến Công an tỉnh kiểm tra, giải quyết và trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trước ngày 15-4.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc một người đàn ông ở xã Hiến Sơn bị hai cán bộ Công an xã Hiến Sơn đánh, phải nhập viện điều trị gây xôn xao dư luận vào ngày 10-1-2022.

Bà Thạnh - người đứng đơn tố cáo - cho biết gia đình không đồng tình với thông báo kết luận giải quyết của Công an tỉnh Nghệ An về nguồn tin tội phạm liên quan vụ việc anh Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi) tố bị cán bộ Công an xã Hiến Sơn đánh phải nhập viện.

Trước đó, theo thông báo từ Công an tỉnh Nghệ An, sau khi anh Bang bị hai cán bộ công an dùng gậy cao su đánh thì ông Nguyễn Trọng Ngãi (50 tuổi, anh trai anh Bang) có mặt tại trụ sở công an xã và tự ý vào nơi anh Bang đang bị còng tay, vừa chửi vừa tát vào mặt anh Bang, đồng thời sử dụng gậy cao su đang để trên bàn làm việc đánh vào vùng đùi, chân anh Bang.

Tuy nhiên, trả lời Tuổi Trẻ Online chiều 21-3, ông Ngãi phủ nhận thông tin trên. Ông Ngãi cho biết, khoảng 19h30 tối 10-1, sau khi nhận được tin em trai bị bắt, ông đã đến trụ sở Công an xã Hiến Sơn và thấy em trai mình bị còng hai tay treo lên cửa sổ.

"Em tôi bị 2 người dùng dùi cui thay nhau đánh nhiều lần vào chân, mỗi lần đánh nó đều kêu đau. Em tôi người gầy, nhỏ, thấy thương nên tôi đến nói các anh thông cảm, em tôi có uống ít rượu rồi nên lời lẽ không chuẩn, các anh tha cho nó nhưng họ vẫn không chịu. Tôi xin bảo lãnh về nhưng không được", ông Ngãi kể lại.

Cũng theo lời kể của ông Ngãi, đến hơn 22h đêm cùng ngày, anh Bang được cởi còng 1 tay, tay còn lại vẫn bị còng vào ghế để viết bản tường trình sự việc. Anh Bang bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng và được thả về lúc khoảng 22h30 tối 10-1.

Sáng hôm sau, ông Ngãi đến nhà anh Bang để nói chuyện nộp phạt thì thấy anh Bang đứng không vững, hai đùi đầy vết bầm tím, ngoài ra còn một vết bầm khác trên mắt.

"Tôi thương em trai không hết chứ làm gì có chuyện tự ý vào phòng làm việc công an xã, dùng gậy cao su đánh em trai tôi. Có đoàn kiểm tra làm việc với tôi hai lần, nhưng trong nội dung lời khai không có chuyện tôi đánh em trai tôi", ông Ngãi nói.

Qua quá trình xác minh, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tại bản kết luận giám định pháp y ngày 28-2 (sau hơn một tháng rưỡi từ ngày anh Bang bị đánh - PV) của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh Bang là 0%.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo vụ việc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ đối với ông Quân và ông Ngọc.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tối 10-1 sau khi nhận thông tin anh Nguyễn Trọng Bang đến nhà mẹ vợ cũ thăm con trong tình trạng uống rượu và có quấy rối, gây ồn ào, hai cán bộ công an viên và Công an xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương đến cưỡng chế, còng tay đưa anh Bang về trụ sở công an xã Do bức xúc về hành vi chửi bới, thách thức và dùng gậy chống lại lực lượng thi hành công vụ nên ông Ngọc và ông Quân đã dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã) đánh vào mông, đùi và chân anh Bang. Hậu quả, anh Bang bị nhiều vết thương bầm tụ máu ở vùng đùi, cẳng chân.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ