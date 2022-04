Nghệ An "cháy" phòng dịp lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây dự báo sẽ là ‘mùa vàng’ cho ngành du lịch Nghệ An sau hơn 2 năm liên tục bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Đến hôm nay (ngày 26/4), khách sạn và nhà nghỉ cao cấp loại 3 sao trở lên ở thị xã Cửa Lò không còn phòng cho khách thuê trong các ngày từ 28/4 - 3/5.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, có hơn 60.000 lượt khách du lịch đã về với phố biển Cửa Lò

Tại thị xã Cửa Lò vào trung tuần tháng 4, các khách sạn cao cấp như Mường Thanh, Cửa Lò Golf Resort, Vinpearl Cửa Hội Resort & VillasVinpearl... đã có lượng đặt phòng lên đến trên 90% theo tour của các công ty lữ hành từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Các nhà nghỉ loại trung bình và bình dân cũng trong tình trạng còn rất ít phòng do khách thuê tăng đột biến. Đây là tín hiệu rất khả quan khi phố biển Cửa Lò mở cửa du lịch trở lại sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là dịp để gia đình đoàn tụ, sum vầy với những chuyến dã ngoại, du lịch đầm ấm, vui vẻ. Thị xã biển Cửa Lò luôn là điểm đến lí tưởng đối với du khách thập phương. Chính vì thế, thời điểm này những khách sạn tại thị xã Cửa Lò đã chật kín, lượng phòng đã được khách đặt hết chỗ.

Ông Võ Huy Tuấn - Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò cho biết: "Đến nay, khách sạn đã ‘cháy’ phòng. Trong đó có khoảng 30% là khách nội tỉnh, 70% là khách từ các địa phương khác chủ yếu là từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc".

Cũng theo ông Tuấn, các công ty du lịch, lữ hành đã đặt mua trọn gói các khách sạn, nhà nghỉ chất lượng cao, ở những vị trí đắc địa, đặc biệt là có tầm nhìn đẹp từ trước cả tháng để thu hút khách đặt tour của công ty. Chính vì thế, hiện nay đã có trên 80% số phòng ở Cửa Lò được đặt, riêng các khách sạn nằm vị trí lối 1 trên đường Bình Minh khách đặt kín chỗ.

Hoa cúc biển là không gian mới cho du khách khi về với phố biển Cửa Lò, các bạn trẻ có thêm điểm tham quan, check-in, chụp ảnh, ghi hình lưu niệm đầy ấn tượng

Ông Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An - cho hay, dịp nghỉ lễ 4 ngày năm nay, không chỉ các điểm du lịch của hệ thống Mường Thanh như ở Cửa Lò, Diễn Lâm, Con Cuông và Khách sạn Mường Thanh Sông Lam ở TP. Vinh, Nghệ An mà các điểm du lịch của Mường Thanh trên cả nước đều kín chỗ cả tháng trước. “Đây được xem là thời điểm vàng của ngành du lịch, tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau hơn 2 năm "ngủ đông" do dịch bệnh...”, ông Hiển chia sẻ.

Thị xã biển Cửa Lò hiện có trên 300 cơ sở lưu trú với tổng số trên 11.000 phòng. Hiện giá phòng tại những khách sạn cao cấp tại thị xã Cửa Lò có giá dao động từ 1 - 2 triệu đồng/ngày đêm. Các khách sạn, nhà nghỉ tầm trung dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/ngày đêm. Được biết, năm 2022 thị xã Cửa Lò đã xây dựng mới và mở rộng thêm nhiều cơ sở lưu trú khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Cũng trong mùa du lịch năm nay, thị xã Cửa Lò đã đặt ra mục tiêu đón 1.550.000 lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú, tập trung vào khách nội địa.

Không chỉ ở thị xã Cửa Lò, một số khu, điểm du lịch khác ở các huyện miền núi ở Nghệ An như Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quế Phong… cũng bắt đầu có dấu hiệu quá tải khi lượng khách khá lớn đến cùng một thời điểm.

Các dịch vụ homestay cũng đã hết chỗ. Chị Lô Thị Hoa, nhà dân làm dịch vụ homestay ở huyện miền núi Con Cuông, cho biết: “Cả tháng trước khách đã đặt phòng và chuyển tiền trước để đặt chỗ. Năm nay khách đặt khá sớm, từ ngày 29/4 - 3/5 đều kín lịch. Cả tuần nay, nhiều đoàn khách không thuê được phòng nhà nghỉ, khách sạn ở ngoài huyện liên hệ đến tôi đều phải từ chối. Thời điểm này cả 5 - 6 nhà dân làm du lịch homestay trong bản đều kín chỗ”.

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, trong tháng 4 lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến thăm các điểm du lịch tăng đột biến, ước đạt 789.399 lượt, tăng 237,16% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng nguồn thu từ du lịch tháng 4 ước đạt 569 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương