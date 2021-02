Nghệ An: Chấp thuận chủ trương xây Nhà máy may hơn 50 tỷ đồng

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy may Liên Thành, huyện Yên Thành với tổng vốn đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho Công ty CP may mặc Thành Công Nghệ An.