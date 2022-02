Nghệ An cấp mới cho 16 dự án vốn hơn 950 tỷ đồng

Trong tháng 02/2022, các cấp, các ngành Nghệ An tập trung tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện công tác chính sách, công tác an sinh xã hội; tập trung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, các ngành, các cấp tỉnh nhà cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 3.370 tỷ đồng, đạt 22,5% dự toán, bằng 112,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương 02 tháng đầu năm ước thực hiện 3.684 tỷ đồng, đạt 11,9 % dự toán.

Tính đến 20/02, Nghệ An đã giải ngân 388,447 tỷ đồng/KH đã giao chi tiết 5.801,726 tỷ đồng, đạt 6,7%. Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 16 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 954,67 tỷ đồng.

Được biết, Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 ước tăng 27,69% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02 ước đạt 158 triệu USD, tăng 29,99% so với cùng kỳ năm 2021.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn