Nghệ An: Cần nhanh chóng khắc phục bất cập trong công tác chống dịch

Một điểm cách ly tập trung công dân sau khi trở về địa phương ở Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 6/8, tại Nghệ An tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có tiền sử dịch tễ từ các tỉnh miền Nam trở về quê.

Vào lúc 19 giờ ngày 6/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An phát đi bản tin cho biết tại Nghệ An phát hiện thêm 5 trường hơp dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đang làm xét nghiệm, tiếp tục chờ kết quả chính thức của 660 mẫu đã được lấy trước đó.

Đơn cử như trường hợp N.V.H, nam, sinh năm 1997; địa chỉ ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), ngày 25/7 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Nghi Lộc, sau đó được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Nghi Văn; lấy mẫu xét nghiệm và ngày 6/8 khẳng định kết quả dương tính.

Trường hợp H.T.N, nữ, sinh năm 2002, địa chỉ tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); ngày 1/8 đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Quỳnh Lưu, được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Thanh; ngày 6/8 khẳng định kết quả dương tính.

Dự báo trong thời gian tới, số lượng công dân Nghệ An (được chính quyền cho phép) từ các tỉnh miền Nam trở về địa phương sẽ rất đông.

Hiện có trên 21.000 người dân từ các tỉnh phía Nam đăng ký với chính quyền địa phương xin được về quê Nghệ An, kéo theo nhiều lo ngại trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo quy định, tất cả các công dân khi trở về địa phương đều đi cách ly tập trung 14 ngày, nhưng dư luận vẫn đang lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Thực tế cho thấy hiện nhiều người dân vẫn chưa có ý thức cao trong phòng, chống dịch; vẫn còn tình trạng trao đổi giữa người nhà với nhau, trong và ngoài khu cách ly, không bảo đảm khoảng cách theo quy định.

Theo quy định của ngành y tế, sau thời gian cách ly tập trung, công dân trở về từ các tỉnh miền Nam tiếp tục được cách ly tại nhà 14 ngày nữa.

Nếu ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch không tốt, người đang cách ly vẫn gặp gỡ, tiếp xúc với người thân trong gia đình hoặc với những người khác, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Lúc 10 giờ ngày 4/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Anh Sơn đã đi kiểm tra thực tế khu cách ly ở Trường Mầm non xã Long Sơn, nhận thấy tình trạng không có người trực giám sát tại khu cách ly.

Trong khu cách ly, người dân đi lại tự do, tiếp xúc với nhau không đeo khẩu trang; có trường hợp tiếp xúc với người nhà tại cổng của khu cách ly và không đeo khẩu trang.

Bản tin vào lúc 7 giờ ngày 6/8 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An phát đi cũng cho biết trong số 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trên địa bàn Nghệ An có 3 trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Đáng chú ý, cả 3 trường hợp này đều là cán bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, được giao làm nhiệm vụ trong khu cách ly đặt tại trường mầm non của xã./.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: vietnamplus.vn