Nghệ An: Cần làm rõ dấu hiệu giả mạo trong công tác liên quan đến hồ sơ cấp đất xảy ra tại phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa

Do Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa không ký vào phiếu lấy ý kiến về nguồn gốc sử dụng đất, khiến việc chuyển đổi bìa đất của vợ chồng ông Vũ bị dừng lại. Vợ chồng ông Vũ viết đơn khởi kiện Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến ra Tòa án thị xã Thái Hòa. Đáng nói, mới đây vợ chồng ông Vũ biết được thông tin, thửa đất của vợ chồng ông bị tách làm 02 thửa, trong đó có thửa mang tên mẹ đẻ Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến Phạm Xuân Hiếu.

Vì sao Chủ tịch MTTQ không ký xác nhận nguồn gốc sử dụng đất hợp pháp của dân?

Năm 2021, vợ chồng ông Phạm Đức Vũ, bà Trương Thị Quyên, trú tại khối Lê Lợi (phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất) theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 9/2021, UBND phường Quang Tiến đã hoàn tất hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất cho vợ chồng ông Vũ, bà Quyên và chuyển lên Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Thái Hòa. Do thiếu chữ ký của Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến Phạm Xuân Hiếu trong “Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất” nên Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Thái Hòa trả hồ sơ về UBND phường Quang Tiến, khiến việc làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Vũ, bà Quyên dây dưa kéo dài từ tháng 9/2021 đến nay.

Thửa đất của vợ chồng ông Vũ bà Quyên bám đường liên xã, khối Lê Lợi, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa lâu nay được xây tường rào, không ai khiếu nại về lấn chiếm, tranh chấp.

Được biết, Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất do UBND phường Quang Tiến lập ngày 13/9/2021, dựa trên kết quả “Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất” của vợ chồng ông Vũ, bà Quyên, tổ chức họp vào ngày 26/8/2021, tại nhà Văn hóa khối Lê Lợi (phường Quang Tiến) nơi vợ chồng ông Vũ trú ngụ đã hơn 30 năm. Thành phần cuộc họp gồm có: Ông Nguyễn Hải Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Tiến; bà Nguyễn Thị Huế, cán bộ địa chính phường; bà Trần Thị Vinh, Khối trưởng khối Lê Lợi và đại diện các hộ dân có đất liền kề với thửa đất vợ chồng ông Vũ, bà Quyên. Theo đó, nguồn gốc sử dụng thửa đất của vợ chồng ông Vũ được xác định: “Thửa đất của bà Phạm Thị Giáp khai hoang sử dụng vào mục đích nông nghiệp từ trước năm 1992 đến năm 1993 cho ông Phạm Đức Trường sử dụng. Đến tháng 6/1993, ông Phạm Đức Trường cho con trai là ông Phạm Đức Vũ ra làm nhà sử dụng vào múc đích đất ở và đất vườn liền kề đất ở cho đến nay. Ngày 30/12/1995 được UBND huyện Nghĩa Đàn cấp GCNQSD đất với diện tích 1500.0m2 tại thửa đất số 10 tờ bản đồ số 05, nay đo đạc là thửa số 14 tờ bản đồ số 08 với diện tích 5382.5m2 sử dụng ổn định từ đó đến nay không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch đất ở đô thị… Tất cả những người tham gia cuộc họp cùng thống nhất ký tên.

Giấy xác nhận nguồn gốc đất và Phiếu lấy ý kiến tại khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ liền kề tại khối Lê Lợi.

Sau đó, UBND phường Quang Tiến đã niêm yết công khai kết quả xác minh nguồn gốc đất của gia đình vợ chồng ông Vũ, bà Quyên tại Nhà Văn hóa khối. Trong thời gian niêm yết công khai không có đơn thư tranh chấp phản ánh gửi về UBND phường. Như vậy, việc Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quang Tiến không ký vào “Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất” đồng nghĩa với việc đã phủ nhận việc làm của UBND phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Trong phần 2 nhỏ “Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất”, đề cập về hồ sơ địa chính, biến động qua các thời kỳ cũng thể hiện: “Diện tích trên GCN là 1500m2. Diện tích trên BĐĐC là 5382m2 tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 08 được thể hiện thành 02 thửa đất gồm thửa 14 và thửa số 84 trên bản đồ. Thực tế 02 thửa đất là cùng 01 thửa của gia đình ông Phạm Đức Vũ đã sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay. Diện tích thực tế sử dụng là 5382m2 tăng 3882m2 so với GCN do quá trình cấp GCN gia đình chưa kê khai hết phần diện tích sử dụng để cấp GCNQSD đất do thời điểm đó gia đình chỉ kê khai khoảng chừng diện tích nên diện tích tăng so với GCN”.

Phần kết luận, đề xuất cũng thể hiện: “Thửa đất vợ chồng ông Phạm Đức Vũ và bà Trương Thị Quyên sử dụng có thay đổi ranh giới so với thời điểm đo đạc bản đồ 299 và thời điểm cấp GCN. Thửa đất gia đình sử dụng được cấp GCNQSD đất đúng vị trí so với GCN và ngoài thực địa. Thực tế gia đình đã sử dụng vào mục đích đất ở từ tháng 6 năm 1993 và sử dụng ổn định đến nay, đất không có trach chấp, phù hợp quy hoạch đất ở đô thị”. Tất cả thành phần tham gia cuộc họp cùng thống nhất ký, ghi rõ họ tên.

Ngày 28/4/2022, vợ chồng ông Vũ, bà Quyên viết đơn khởi kiện ông Phạm Xuân Hiếu, Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến lên TAND thị xã Thái Hòa. Ông Hiếu bị kiện về hành vi hành chính không ký vào “Giấy xác nhận nguồn gốc và thời hạn sử dụng đất” lập ngày 13/9/2021 tại hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 10, tờ bản đồ số 05, diện tích 1500m2, tại xóm Lê Lợi, phường Quang Tiến (thông số sau biến động là thửa số 14, tờ bản đồ số 08, diện tích 5382.5m2) của vợ chồng ông Phạm Đức Vũ và bà Trương Thị Quyên.

Có dấu hiệu giả mạo trong công tác

Để xác minh làm rõ vụ việc trên, Văn phòng Luật sư Cao Trí (Đoàn Luật sư Nghệ An) cử Luật sư Nguyễn Trung Thực trực tiếp tham gia xác minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo giấy ủy quyền của ông Vũ, bà Quyên.

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất,bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất bà Phạm Thị Giáp do Liên đoàn Trắc địa - Địa hình lập có dấu hiệu làm giả.

Làm việc với Luật sư, ông Phạm Xuân Hiếu cho rằng, lý do ông không đồng ý ký xác nhận vì đất của vợ chồng ông Vũ đang tranh chấp với đất mẹ đẻ ông Hiếu (bà Phạm Thị Giáp - PV). Ông Hiếu còn cho rằng, Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất chưa đảm bảo bảo về mặt pháp lý, không tổ chức họp dân để lấy ý kiến theo quy định.

“Lý do ông Phạm Xuân Hiếu đưa ra là không có cơ sở. Ông Hiếu không đưa ra được tài liệu chứng cứ gì liên quan đến việc tranh chấp với thửa đất của vợ chồng ông Vũ. Hơn nữa, việc lấy ý kiến của dân về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với thửa đất của vợ chồng ông Vũ, bà Quyên được chính quyền phường tổ chức tại nhà Văn hóa khối Lê Lợi, có sự tham gia của Phó Chủ tịch phường, khối trưởng và các hộ liền kề, tất cả đều xác định đất của vợ chồng ông Vũ sử dụng ổn định, không lấn chiếm, hiện nay không xẩy ra tranh chấp”, Luật sư Nguyễn Trung Thực nói và cho rằng, trong vụ việc này có dấu hiệu giả mạo hồ sơ. “Qua kiểm tra hồ sơ đo đạc địa chính, sổ mục kê của địa chính UBND phường Quang Tiến thì phát hiện vào năm 2009, thửa đất của vợ chồng ông Vũ, bà Quyên bị tách làm 02 thửa, thửa số 14 mang tên Phạm Đức Vũ, thửa số 84 mang tên bà Phạm Thị Giáp (mẹ đẻ ông Hiếu). Kèm theo mỗi thửa đất là “hồ sơ kỹ thuật thửa đất” và “bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất”, có đầy đầy đủ họ tên, chữ ký chủ sử dụng đất liền kề, tất cả nội dung trên do Liên đoàn Trắc địa - Địa hình và cán bộ địa chính phường Quang Tiến đo đạc, lập ngày 28/12/2009 có dấu hiệu giả mạo hồ sơ”.

Luật sư Nguyễn Trung Thục cũng khẳng định: “Theo bản mô tả thì thửa đất của bà Phạm Thị Giáp là thửa số 84, tổng diện tích 2862.7m2; phía Đông giáp đường liên xã, phía Nam giáp hộ bà Phạm Thị Ngọ, phía Tây giáp hộ bà Nguyễn Thị Liên (mẹ ông Hóa), phía Bắc giáp hộ vợ chồng ông Phạm Đức Vũ, bà Trương Thị Quyên. Qua tiếp xúc và làm việc, các hộ gia đình này họ đều phủ nhận không phải chữ ký của mình đã ký liền kề thể hiện trong bản mô tả thửa đất số 84 của bà Phạm Thị Giáp”.

Vợ chồng ông Vũ, bà Quyên cũng lấy lấy làm bức xúc khi biết chuyện “động trời” trên và khẳng định rằng, thửa đất có tổng diện tích hơn 5382m2, trị giá hơn chục tỉ đồng vợ chồng bà về đây ăn ở ổn định từ năm 1993 đến nay, chưa một lần tách thửa, chuyển nhượng cho bất cứ ai, vậy mà lại xảy ra chuyện có một không hai này. Bà Quyên cũng phủ nhận không phải chữ ký của mình trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thể hiện trong thửa đất số 84 mang tên bà Giáp (mẹ ông Hiếu).

Bà Trương Thị Quyên (bên phải) bức xúc khi biết thửa đất của bà bị tách một nửa mang tên bà Phạm Thị Giáp - mẹ đẻ ông Hiếu Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến; bà Nguyễn Thị Liên (bên trái) cũng tỏ ra bức xúc khi phát hiện chữ ký của mình trong hồ sơ đất bà Phạm Thị Giáp là là giả mạo.

Phóng viên đã có buổi tiếp xúc với các chủ hộ liền kề ký xác nhận vào bản mô tả trong thủa đất của bà Phạm Thị Giáp, tất cả đều phủ nhận không phải chữ ký của mình. “Thửa đất của gia đình tôi phía Nam chỉ giáp với thửa đất của vợ chông ông Vũ, bà Quyên. Tôi cũng chưa bao giờ ký vào hồ sơ liền kề vào thửa đất mang tên bà Phạm Thị Giáp; cũng chưa bao giờ gặp cán bộ phường, huyện hay của tỉnh về đưa tôi ký bất kỳ các giấy tờ gì liên quan đến đất đai”, anh Trần Văn Hóa (con đẻ bà Nguyễn Thị Liên) chủ lô đất giáp ranh với thửa đất vợ chồng ông Vũ nói. Đến chữ ký của bà Phạm Thị Giáp (chủ thửa đất 84), thể hiện trong hồ sơ mô tả ranh giới, qua xác minh thì được biết cũng không phải chữ ký của bà Giáp, vì bà không biết viết.

Để chứng minh chữ ký của mình trong hồ đất của bà Phạm Thị Giáp là giả mạo, bà Nguyễn Thị Liên đã ký và viết họ tên của mình để so sánh.

Luật sư Nguyễn Trung Thực khẳng định: “Căn cứ vào kết quả xác minh điều tra và phiếu lấy ý kiến của khu dân cư thì có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định thửa số 84 mang tên Phạm Thị Giáp là thửa đất của vợ chồng ông Vũ, bà Quyên. Do một số cá nhân muốn chiếm đoạt một nửa thửa đất của vợ chồng ông Vũ nên đã tách, tạo dựng hồ sơ giả. Hành vi trên đã có dấu hiệu hình sự về tội giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu phạm tội trên để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Quy định nào Chủ tịch MTTQ phường là thành viên tham gia xác nhận nguồn gốc sử dụng đất?

Nhận được đơn khởi kiện của vợi chồng ông Vũ, bà Quyên, TAND thị xã Thái Hòa đề nghị Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Thái Hòa cung cấp các thông tin một số nội dung cần thiết, trong đó đề cập thành phần tham gia xác nhận nguồn gốc đất và thời gian sử dụng đất có bắt buộc phải có Chủ tịch MTTQ không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào? Nếu Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến không tham gia xác nhận nguồn gốc đất và thời gian sử dụng đất thì có đủ điều kiện xác nhận nguồn nguồn gốc đất và thời gian sử dụng đất để cấp đổi GCNQSD đất cho ông Vũ, bà Quyên hay không? Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Quang Tiến có phải là hành vi của tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ công trong việc xác định nguồn gốc đất hay không?

Văn bản Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Thái Hòa trả lời TAND thị xã.

Ngày 23/8/2022, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Thái Hòa Đỗ Thị Tính có văn bản trả lời TAND thị xã Thái Hòa thì không có quy định nào thể hiện việc Chủ tịch UBMTTQ là thành phần tham gia bắt buộc trong việc xác nhận nguồn gốc đất. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Quang Tiến có phải là hành vi của tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ trong việc xác định nguồn gốc đất hay không thuộc thẩm quyền trả lời của Chủ tịch UBND phường Quang Tiến như đã nêu trên.

Văn bản trả lời Công dân của Phó tịch UBND phường Quang Tiến.

Điều đáng nói, trong Giấy xác định nguồn gốc và thời gian sử dụng đất cũng như Phiếu lấy ý kiến của dân khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND phường Quang Tiến Nguyễn Hải Đức. Và chính ông Phạm Hải Đức thay mặt lãnh đạo UBND phường ký xác nhận, đóng dấu vào hai văn bản xác nhận trên. Tuy nhiên, trong Văn bản trả lời công dân Phạm Đức Vũ, ông Hiếu lại có quan điểm đối lập với hai văn bản trên do chính tay ông xác nhận, ký tên, cụ thể:

- Giấy xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất của ông Phạm Đức Vũ tại thửa đất số 10 cũ, mới 14; tờ bản đồ 05 cũ, mới 08 thuộc khối Lê Lợi, phường Quang Tiến xác nhận ngày 13/9/2021 chưa đảm bảo đúng, đầy đủ theo quy trình xác nhận nguồn gốc và thời gian sử dụng đất.

- Việc gia đình ông Phạm Đức Vũ đề nghị cấp đổi với diện tích bao gồm 02 thửa đất ( thửa 14 và thửa 84 tờ bản đồ số 08, nội dung này UBND phường Quang Tiến sẽ giải trình cụ thể và đầy đủ trong việc xác định hồ sơ, xác định nguồn gốc và thời gian sử dụng đất của gia đình ông Vũ khi hồ sơ hoàn thiện theo quy trình”…

Theo dư luận, nội dung trả lời của ông Nguyễn Hải Đức có “tiếp sức” cho động thái thiếu tích cực của Chủ tịch MTTQ phường Quang Tiến Phạm Xuân Hiếu.

