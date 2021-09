Nghệ An: Cán bộ thị trấn tự đặt ra các loại phí chợ, bỏ túi hàng trăm triệu đồng

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chiều 11/9 thông tin, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can bà Lô Thị Khuyên (SN 1970, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Xén) với tội danh: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã có các quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng: Lê Huy Tài (SN 1960, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén); Nguyễn Văn Mai (SN 1983, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén); Hồ Hải Yến (38 tuổi, kế toán xã Mường Ải, nguyên kế toán UBND thị trấn Mường Xén).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Xén Lô Thị Khuyên

Cả 4 người này bị khởi tố do có sai phạm trong nguyên tắc thu chi liên quan đến khu chợ Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) từ năm 2017 - 2018.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định những người này tự đặt ra các loại phí, thu hàng trăm triệu đồng/năm của các tiểu thương kinh doanh tại chợ Mường Xén, sau đó "ém" không đưa vào sổ sách, chi tiêu không đúng quy định.

Công an huyện Kỳ Sơn thông tin, tính riêng từ năm 2017 - 2018, số tiền mà UBND thị trấn Mường Xén thu được từ các loại phí tại chợ Mường Xén đã hơn 340 triệu đồng.

Hiện các bị can đang được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra mở rộng.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn