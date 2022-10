Nghệ An: Cả trăm căn biệt thự, nhà liền kề của Cty Thành Thái Thịnh vẫn nằm…trên giấy

Cả trăm căn biệt thự, nhà liền kề vẫn nằm…trên giấy

Ngày 17/9/2010, UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2711…032 cho công ty TNHH Thành Thái Thịnh thực hiện dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh.

Công ty TNHH Thành Thái Thịnh (gọi tắt là Cty Thành Thái Thịnh, có địa chỉ tại 161 Trương Định, KP 2, phường Tân Mai, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; người đại diện pháp luật hiện nay là bà Nguyễn Thị Thu Hoà).

Hơn 100 căn biệt thự, nhà liền kề tại dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh do Cty Thành Thái Thịnh làm chủ đầu tư vẫn nằm trên giấy.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) thì dự án có quy mô diện tích lên tới 53.593,20m2, gồm các hạng mục như: 01 chung cư cao 21 tầng (trong đó có 03 tầng trung tâm thương mại); 01 chung cư cao 21 tầng; 98 biệt thự và nhà liền kề. Tổng mức đầu tư của dự án 390,146 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp chiếm 15%. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày cấp GCNĐT.

Tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thuỷ được quy định: 05 năm kể từ ngày được cấp GCNĐT (từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2015).

Vào ngày 30/8/2011, Dự án được UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định cho thuê đất lần 1 số 202/QĐ.UBND.ĐC. Trước đó, dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 4500/QĐ.UBND.ĐT ngày 14/10/2008.

Tuy nhiên sau khi phê duyệt quy hoạch, cấp GCNĐT, cho thuê đất, Cty Thành Thái Thịnh đã triển khai một cách chậm chạp, kéo dài năm này qua năm khác, vi phạm tiến độ cho phép. Các hạng mục như 2 toà chung cư, mỗi toà cao 21 tầng, 98 căn biệt thự và nhà liền kề vẫn nằm… trên giấy.

Nhiều diện tích cỏ dại mọc hoang, trở thành nơi đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường

Sau đó vào các năm 2010, 2011, 2013 dự án tiếp tục được điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 lần 1, lần 2, lần 3; tuy nhiên các hạng mục chính của dự án vẫn “án binh bất động”.

Đặc biệt vào ngày 28/12/2018, Dự án của Cty Thành Thái Thịnh tiếp tục được UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (lần 4) tại Quyết định số 5878/QĐ.UBND. Tại lần điều chỉnh này, 2 hạng mục chính của dự án là 01 chung cư cao 21 tầng (trong đó có 03 tầng trung tâm thương mại) và 01 chung cư cao 21 tầng khác đã bị “biến mất”; thay vào đó là dự án tăng từ 98 lô biệt thự và nhà liền kề lên 124 lô. Mang tên là Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp nhưng hiện tại sau 4 lần điều chỉnh, đã không còn “Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ” như đã được phê duyệt. Dự án chỉ chăm chăm bán đất nền để thu hồi về hàng trăm tỷ đồng.

Mang tên là “Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp” nhưng sau 4 lần điều chỉnh Quy hoạch, hiện tại đã không còn “Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ”(?!).

Tại Điều 2 Quyết định điều chỉnh Quy hoạch này, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền giao: “Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để đầu tư xây dựng xong đưa dự án vào sử dụng trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên nếu không thực hiện đúng, UBND tỉnh sẽ thu hồi Quyết định này, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm, bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành và không được bồi thường bất kỳ nội dung nào”.

Vi phạm nghiêm trọng Luật Đầu tư, Luật Đất đai

Mặc dù dự án chậm tiến độ nhiều năm, được UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện cho điều chỉnh quy hoạch tới 4 lần, được nới rộng thời gian thực hiện hoàn thành đưa vào hoạt động như trên, nhưng Cty Thành Thái Thịnh vẫn không chấp hành.

Đặc biệt trong thời gian này, sau khi xin được “lệnh bài” cho phép chuyển quyền cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở, chủ đầu tư đã bán cả trăm lô đất cho khách hàng thu về hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 9/124 lô đất xây dựng nhà ở, hàng chục ngàn m2 đất bỏ hoang hoá cho cỏ dại mọc và đổ rác bừa bãi.

Sau khi xin được “lệnh bài” cho phép chuyển quyền cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở, chủ đầu tư đã bán cả trăm lô đất cho khách hàng thu về hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 9/124 lô đất xây dựng nhà ở.

Dự án vi phạm tiến độ, không thực hiện đúng như cam kết nên sau đó bị Đoàn kiểm tra liên ngành số 03 (do Sở Xây dựng làm chủ trì) đã đưa vào danh mục kiểm tra. Ngày 8/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1085 về việc Phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của 1 số dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có dự án của Cty Thành Thái Thịnh.

Theo đó Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thuỷ do Cty Thành Thái Thịnh làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An cho gia hạn tiến độ 24 tháng để hoàn thành, đưa vào hoạt động kể từ ngày Quyết định 1085 có hiệu lực.

Yêu cầu chủ đầu tư: “Đôn đốc, giám sát các hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện xây dựng nhà ở theo đúng tiến độ được gia hạn, tuân thủ quy hoạch được phê duyệt và thiết kế được thẩm định. Hoàn thành tổng thể dự án trong thời gian được gia hạn”.

Tuy nhiên lại 1 lần nữa, Cty Thành Thái Thịnh đã không chịu thực hiện đúng như quyết định tạo điều kiện cho gia hạn 24 tháng của UBND tỉnh Nghệ An. Đến nay dự án đã quá tiến độ hơn 6 tháng, nhưng chỉ mới có 9/124 lô đất được xây dựng nhà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Sâm - Quản lý dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thuỷ cho hay: “Phê duyệt Quy hoạch là 124 lô biệt thự, nhà liền kề nhưng do có 5 lô gộp 1 nên hiện tại có 120 lô đất thôi. Trong 120 lô này thì có 9 lô đã xây dựng nhà ở. Mặc dù chuyển quyền cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở rồi nhưng về nguyên tắc thì chậm tiến độ thì công ty vẫn phải chịu trách nhiệm. Cty phải đốc thúc thế nào đó để dân họ làm nhà và sau đó chuyển tên bìa về cho họ”.

Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2711…032 cho công ty TNHH Thành Thái Thịnh thực hiện dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh nhưng đến nay vẫn dở dang.

Ông Sâm cho biết, nếu cần thông tin cụ thể, phát ngôn chính thức thì PV liên hệ với ông Lê Văn Dương, Phó Tổng Giám Cty Thành Thái Thịnh. Tuy nhiên khi chúng tôi liên hệ thì ông này cho biết: “Anh không làm nữa, anh bỏ rồi. Hồi xưa đại diện nhưng mà giờ dự án xong rồi thì họ không cho anh làm nữa. Có việc gì thì em điện thẳng vào Đồng Nai chứ bữa ni anh không làm nữa” (?!).

Theo danh sách các dự án không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, các dự án được gia hạn được UBND tỉnh Nghệ An công bố (tháng 10/2022), thì dự án của Cty Thành Thái Thịnh được kết luận chậm tiến độ sử dụng đất, vi phạm điểm I, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Đặc biệt, Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh do Cty Thành Thái Thịnh đã được UBND tỉnh Nghệ An mới đưa vào danh sách 139 dự án sẽ được thanh kiểm tra trong thời gian sắp tới. Hi vọng với sự làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chuẩn chỉnh của Đoàn kiểm tra Liên ngành (do Sở Xây dựng chủ trì) các vi phạm, tồn tại của dự án này sẽ được xử lý nghiêm, không còn tình trạng treo vô thời hạn như trước đây.

Tác giả: Thục Anh -Vinh Quang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn