Nghệ An buông lỏng quản lý để xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm của chính quyền địa phương khiến tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép có điều kiện tồn tại và lan rộng, gây bức xúc trong nhân dân.

Đây là thực trạng đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Thế nhưng chính quyền địa phương lại không quyết liệt trong xử lý, để sai phạm có điều kiện tồn tại đã tạo ra tiền lệ xấu, khiến tình trạng này ngày càng diễn ra tràn lan.

Thực tế cho thấy có dấu hiệu buông lỏng quản lý trong kiểm tra, giám sát tại Nghệ An khiến tình trạng xây dựng ồ ạt các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp tiếp tục tái diễn. Nhiều cán bộ địa phương còn "tạo điều kiện" và "làm ngơ" cho người dân tự ý xây dựng công trình vi phạm. Để đảm bảo trật tự xây dựng, giữ gìn hình ảnh tốt, cải thiện sức hút đầu tư, phát triển kinh tế, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai.

Tác giả: Quang Tiến - Mạnh Hải

Nguồn tin: vtv.vn