Nghệ An bắt xe tải chở hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An Nguyễn Văn Hường chiều 17/7 thông tin, cơ quan này vừa bắt giữ vụ vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc.

Số thuốc lá không rõ nguồn gốc bị phát hiện



Trước đó, chiều 15/7, Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện, bắt giữ ô tô biển kiểm soát: 50H - 064.33 do ông Trần Tấn Phát (trú thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Tiến hành kiểm tra ô tô, lực lượng liên ngành phát hiện 3.350 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất, gồm 1.350 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON ICE CAFÉ, 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE SPECIAL GOLD, 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE.

Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra.

Tác giả: Q.M - V.B

Nguồn tin: giadinhonline.vn