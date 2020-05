Nghệ An: Bắt quả tang hàng chục ô tô, máy móc trộm đất trái phép

Hàng ngàn m3 đất lâm nghiệp bị khai thác trái phép.

Ngày 7/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết; phía đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ hàng chục ô tô khai thác trái phép đất lâm nghiệp trái phép.

Trước đó, vào lúc 15h, ngày 1/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương, Công an xã Bài Sơn tiến hành kiểm tra việc khai thác đất tại khu vực đối thuộc xóm 2 xã Bải Sơn, huyện Đô Lương có dấu hiệu vi phạm khai thác đất lâm nghiệp trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 3 máy xúc đào đất và hàng chục xe ô tô tải chở đầy đất trên đường đi bán.

Hàng chục phương tiện dùng để khai thác đất trái phép.

Sau đó, Tổ công tác yêu cầu các chủ phương tiện xe ô tô tải, máy xúc di lý về tại bến xe huyện Đô Lương để phục vụ công tác điều xác minh theo quy định của pháp luật.

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng tạm giữ các phiếu cân do Trạm cân huyện Đô Lương, nhà máy xi măng Sông Lam cấp cho các lái xe khi chở đất vào Nhà máy để bán.

Đồng thời yêu cầu các cá nhân có hành vi khai thác khoáng sản trái phép dừng ngay việc khai thác và giữ nguyên hiện trạng. Đồng thời giao cho UBND xã Bài Sơn chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hiện trường, không cho phép cá nhân, tổ chức vận chuyên đất đi và đến hiện trường, tiếp tục bảo vệ hiện trường, tuyên truyền cho các hộ gia đình dừng ngay việc đào bới, san ủi đất trái pháp luật trên.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí