Nghệ An: Bắt nhiều ‘ông trùm’ buôn ma túy xuyên quốc gia, sử dụng vũ khí nóng

Trước đó Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng là mắt xích tiêu thụ tại một số địa phương. Trong đó có đối tượng Nông Văn Sáu (39 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Việc bắt giữ Sáu đã chặt đứt một nhánh trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đi huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.