Nghệ An: Bắt nam thanh niên đâm 3 người thương vong vì mâu thuẫn từ chén rượu mời

Theo báo Tiền phong và báo Dân sinh đăng tải, thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Giết người.

Trước đó, vào đêm 16/12, Trung và Ngọc đi uống rượu ốc tại một quán ở xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu). Tại đây Trung và Ngọc gặp nhóm Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên đang uống rượu. Tại đây nhóm của Dương có mời Trung uống rượu nhưng do không quen biết nên Trung từ chối.

Nạn nhân Chuyên được đưa đi cấp cứu sau khi sự việc xảy ra

Bực tức vì bị từ chối chén rượu mời, sau cuộc nhậu, Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên đã chặn xe của Trung và Ngọc đuổi đánh. Bị đánh, Ngọc đã rút dao thủ sẵn trong túi đâm liên tiếp vào người Dương, Anh và Chuyên khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Ngọc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến tối 17/12, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Xuân Ngọc đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV (Tổng hợp)

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ