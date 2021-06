Nghệ An: Bắt kẻ giả công an để lừa đảo

Ngày 2/6, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Con Cuông phá chuyên án 421L, bắt giữ đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1985) trú tại xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An giả công an chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng 12h15 ngày 29/5, L.Q.T. (SN 2002) và V.V.H. (SN 2004), trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông đang ngồi trong quán ăn trên địa bàn xã thì có một đối tượng khoảng 30-35 tuổi, mặc áo sơ mi bò, quần ngố bò màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu vàng be, đi xe Yamaha Exciter màu đen đến trước cửa quán, xưng là công an và đề nghị 2 thanh niên này đi theo.

Hình ảnh của Vũ Anh Tuấn bị camera an ninh ghi lại

Sau đó, T. và H. được đối tượng chở ra khu vực bãi tha ma thuộc thôn Tân Lập, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Tại đây, 2 thanh niên bị đối tượng tự xưng công an này yêu cầu đưa điện thoại và tiền do liên quan đến một vụ trộm. Đồng thời, đối tượng còn yêu cầu họ mở mật khẩu điện thoại, thoát icloud.

T. và H. nghe theo, đưa cho đối tượng này 1 điện thoại iPhone 6s, 1 điện thoại Oppo và 535.000 đồng tiền mặt. Sau đó, đối tượng chở 2 người quay lại quán rồi bỏ đi.

Sau khi định thần, hai nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận được tin báo, công an huyện Con Cuông nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định đối tượng gây án. Hình ảnh về người đàn ông được camera an ninh ghi lại nhanh chóng được trích xuất. Công an đã treo thưởng 5 triệu đồng cho ai cung cấp được thông tin về đối tượng.

Chiều ngày 1/6, Vũ Anh Tuấn bị bắt khi đang chuẩn bị lên xe khách bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an cũng làm rõ, trong khoảng thời gian cuối tháng 5, Tuấn đã thực hiện ít nhất 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Được biết, Tuấn từng có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con mồi mà đối tượng nhắm đến là học sinh, người dân. Để tạo sự tin tưởng, Tuấn mặc đồ dân sự đi đến các khu nhà trọ tiếp cận con mồi rồi giới thiệu mình là công an thuộc lực lượng phòng chống ma túy hoặc cảnh sát hình sự, đang tham gia phá án.

