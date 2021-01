Nghệ An: Bắt hàng chục vụ liên quan mua bán người

Theo báo cáo trên, ngoài các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngành chức năng (Công an, Biên phòng) mở một đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (kéo dài từ 01/6/2020 đến ngày 30/11/2020).

Các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, điều tra, làm rõ, bắt giữ 14 vụ (Công an 12 vụ, Biên phòng 2 vụ), 22 đối tượng liên quan đến 20 nạn nhân. Trong đó có 8 nạn nhân được giải cứu, còn lại sau khi trở về được lực lượng Công an rà soát, vận động làm đơn tố cáo để xử lý.

Đối tượng Moong Văn Nhi (SN 1995, hộ khẩu thường trú bản Quyết Thắng, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) bị bắt về hành vi mua bán người trái phép hồi năm 2019

Trong đó, mua bán người có 12 vụ và 19 đối tượng, liên quan 17 nạn nhân; mua bán trẻ em 1 vụ và 2 đối tượng, liên quan 1 nạn nhân; Mua bán người và mua bán trẻ em (tức là 1 vụ có cả 2 tội danh) có 1 vụ, 1 đối tượng, liên quan 2 nạn nhân.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện bắt 1 vụ, 2 đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép nhằm mục đích sang Trung Quốc mang thai hộ, liên quan 1 nạn nhân; phát hiện, ngăn chặn 1 vụ, 1 đối tượng đang trên đường đưa 3 người phụ nữ mang thai hộ sang Trung Quốc để mua bán con (thường gọi là mua bán bào thai).

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an các cấp chủ động triển khai các đợt cao điểm đấu tranh với hoạt động tổ chức đưa người ra nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài trái phép. Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 30/11/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã xác minh, điều tra làm rõ 19 vụ, 28 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép; 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi giúp sức, chứa chấp, che dấu, tạo điều kiện cho người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài; 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đến nay đã bắt giữ, khởi tố 11 vụ, 20 bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; 2 vụ, 2 bị can về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan thường xuyên phối hợp với các tổ chức quốc tế, phi Chính phủ trong công tác phòng ngừa, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường