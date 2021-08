Nghệ An: Bắt giữ 'cẩu tặc' chở 5 con chó trên đường đi tiêu thụ

Ngày 31/7, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An: vào rạng sáng ngày 31/7/2021, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 48E thuộc địa bàn xóm 6, xã Nghi Phương (Nghi Lộc - Nghệ An) thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thuyên (SN 1993), trú tại xóm 10, xã Nghi Trung (Nghi Lộc - Nghệ An) đang điều khiển xe ô tô bán tải màu trắng, trên xe chở 05 con chó đang sống.

Gần 100 kg chó bị đối tượng Thuyên trộm được

Đối tượng Thuyên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số chó nói trên. Tại cơ quan công an, bước đầu Thuyên khai báo, số chó nói trên do đối tượng bắt trộm vào đêm 30/7/2021 địa bàn các xã Nghi Lâm, Nghi Phương, Nghi Văn, Nghi Kiều… thuộc huyện Nghi Lộc.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thuyên để xử lý theo quy định. Đồng thời thông báo rộng rãi cho người dân mất chó đến nhận lại tài sản.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus