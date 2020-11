Nghệ An: Bắt đối tượng buôn 130 kg pháo nổ

Ngày 22/11 lực lượng Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997), trú tại thôn 4, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu đang vận chuyển 10 kg pháo nổ.

Tiến hành khám xét tại nhà riêng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ được 120 kg pháo hoa và pháo bi các loại do nước ngoài sản xuất. Hoàng khai nhận mua số pháo này từ một người đưa từ Lào về và đưa đi bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Đây là vụ buôn bán pháo trái phép với số lượng lớn nhất trong 5 năm qua mà lực lượng công an Diễn Châu bắt giữ.

Trước đó ngày 19/11, lực lượng Công an xã Diễn Kỷ cũng đã bắt vụ vận chuyển 9kg pháo.

Hiện Công an Diễn Châu đang mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh