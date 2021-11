Nghệ An bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, đảm bảo an toàn tiêm chủng

Theo đó, sáng 27/11, các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh bắt đầu tiến hành tiêm vaccine cho học sinh tại trường. Các ngày tiếp theo sẽ tiếp tục tiêm ở các trường trên địa bàn Diễn Châu, Hoàng Mai, Thanh Chương…

Các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) đo thân nhiệt, sàng lọc kỹ trước khi tiêm vaccine.

Trước đó, ngày 24/11, ngành Y tế Nghệ An đã chính thức tiếp nhận 99.450 liều vaccine Pfizer-BioNtech. Số vaccine này nhanh chóng được phân bổ về các địa phương để tiêm cho trẻ. Việc tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi được thực hiện theo đúng nguyên tắc lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch.

Các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu phấn khởi khi được tiêm vaccine.

Để đảm bảo an toàn quá trình tiêm cho trẻ, ngành y tế cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn riêng để trang bị kiến thức, kỹ năng về tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Tiêm vaccine cho trẻ ở Nghệ An.

Sở Y tế Nghệ An cho biết, đã chỉ đạo các Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng của các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương để triển khai các điểm tiêm lưu động, tiêm ngay tại các trường học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia tiêm chủng. Ngoài ra, Sở Y tế còn chỉ đạo chuẩn bị thêm các điểm tiêm đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng an toàn khác tại các bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế phường, xã, thị trấn…

Nghệ An vừa được phân bổ 99.450 liều vaccine Pfizer-BioNtech để tiêm cho trẻ.

Ngành Y tế Nghệ An cũng sẽ huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh để tổ chức bảo đảm an toàn trong tiêm chủng. Các trẻ được khám sàng lọc kỹ, tư vấn, dặn dò học sinh sau khi tiêm, theo dõi sau tiêm khi học sinh trở về nhà… Tất cả đều đã được lên phương án kỹ.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra tại điểm tiêm Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Tại mỗi điểm tiêm, ngành Y tế bố trí 1 kíp bác sĩ xử lý cấp cứu những tai biến nếu có xảy ra. Tại các điểm tiêm, ngành chỉ đạo việc lập danh sách, thông báo cho trẻ đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo không tập trung quá đông trong cùng một thời điểm; bố trí giữ khoảng cách trong khi chờ đến lượt tiêm vaccine.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống