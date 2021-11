Nghệ An: Bắt 3 tàu cá vi phạm khai thác thủy sản trên biển

Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An trực tiếp kiểm tra giấy tờ các chủ phương tiện. Ảnh: Hải Thượng

Để đấu tranh, ngăn chặn triệt để các hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển tỉnh Nghệ An, ngày 1-11, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An do Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An dẫn đầu đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình hoạt động của các phương tiện khai thác hải sản trên vùng biển Nghệ An.

Tại vùng biển huyện Diễn Châu, cách bờ khoảng 4 hải lý, qua kiểm tra, Đoàn công tác đã phát hiện 2 phương tiện tàu cá NA 80169 TS của ông Nguyễn Ngọc Dương và NA 2562 TS của ông Cao Khắc Thường (cùng trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang vi phạm khai thác thủy sản trên biển.

Lực lượng BĐBP kéo các tàu cá vi phạm vào bờ. Ảnh: Hải Thượng

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 1-11, cũng tại vùng biển huyện Diễn Châu, Đoàn tiếp tục phát hiện phương tiện tàu cá NA 80117 TS do ông Nguyễn Trung Dũng, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng vi phạm khai thác trên biển.

Hiện tại 3 tàu cá trên đã bị lập biên bản đưa về cảng Lạch Quèn và cảng Cửa Lò (Nghệ An) neo đậu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: bienphong.com.vn