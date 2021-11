Nghệ An: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

Trong tỉnh

Quỹ phát triển đất Nghệ An đặt tại Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. Vốn điều lệ do ngân sách Nhà nước cấp ban đầu cho Quỹ tối thiểu là 200 tỷ đồng.