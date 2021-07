Nghệ An: Bản Chằm Puông những ngày “giông tố” phòng, chống dịch Covid 19

Đường về xã Lượng Minh nay đã dựng lên những hàng rào kiểm soát y tế





Trăn trở nơi tâm dịch Chằm Puông

Ngày 14/7 vừa qua, bản Chằm Puông xuất hiện 3 ca nhiễm cộng đồng là bà cháu, mẹ con trong một gia đình. Rồi liên tiếp những ca nhiễm mới tại bản này được phát hiện, Chằm Puông bất ngờ trở thành ổ dịch mới hết sức cam go. Chỉ sau 3 ngày, đến nay bản này đã ghi nhận 21 ca nhiễm.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, truy vết, khống chế nhanh nhất dịch Covid-19 lây lan tại địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An đã khẩn trương dồn toàn tâm, toàn lực giúp Chằm Puông nói riêng và xã Lượng Minh nói chung sớm ổn định tình hình, khẩn trương dập tắt nhanh nhất ổ dịch nơi đây.

Bản có 100% dân tộc người Khơ Mú, thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Chằm Puông có trên 190 hộ gia đình, với gần 1.000 nhân khẩu, trong đó 110 gia đình thuộc diện nghèo và trên 60 gia đình thuộc diện cận nghèo. Do tính chất bản vùng sâu vùng xa, là người dân tộc thiểu số nên cuộc sống bà con nơi đây hết sức khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Từ trung tâm huyện Tương Dương đi vào xã Lượng Minh phải mất trên 40 km với duy nhất một con đường độc đạo và phải qua cầu treo trên con sông Nậm Nơn.

Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, nay Chằm Puông nói riêng, xã Lượng Minh nói chung càng đối diện với khó khăn chồng chất. Sau khi có những ca nhiễm, ngay lập tức bản Chằm Puông đã phải phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để thực hiện công tác điều tra, truy vết, dập dịch, 9 bản còn lại trong xã Lượng Minh áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, tăng cường tối đa mọi nhân lực, vật lực để phòng chống dịch. Đây được xem là ổ dịch mới xuất hiện nhưng nguy cơ cao, tốc độ lây lan khá nhanh, điển hình riêng tối 15/7 đến rạng sáng 16/7 tiếp tục ghi nhận có 9 ca nhiễm mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo nóng tại ổ dịch bản Chằm Puông, xã Lượng Minh

Đứng trước hoàn cảnh này, bà con nhân dân Chằm Puông hết sức bất ngờ, nhưng nhờ sự động viên của chính quyền, sự giúp đỡ từ cấp ủy chính quyền trong toàn huyện, đến nay bà con Chằm Puông đã ổn định tư tưởng, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng, đơn vị y tế trong công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế và phun khử khuẩn...

Trăn trở nhất hiện nay tại ổ dịch Chằm Puông, cũng như toàn xã Lượng Minh, ông Vy Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh chia sẻ rằng đó là sự thiếu thốn về nhu yếu phẩm. Là một bản nghèo, cuộc sống người dân đã rất vất vả, nay phong tỏa, không được đi lại nên bà con nơi đây đang đối diện với vô vàn khó khăn. Khó khăn chồng chất khó khăn sẽ là điều đương nhiên, nhưng xã vẫn luôn động viên bà con bình tĩnh, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch để mong sớm đẩy lùi dịch bệnh tại địa bàn. Những ngày qua, từ tỉnh đến huyện cũng đã kịp thời chia sẻ, chung tay với xã Lượng Minh cũng như bản Chằm Puông nên bà con yên tâm hơn.

Không chỉ riêng bà con nhân dân nơi đây, các lực lượng tham gia phòng chống dịch cũng đã và đang phải căng mình trước ổ dịch này. Nhiều đêm qua, lực lượng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch huyện Tương Dương đã phải liên tục họp khẩn và đưa ra những phương án tối ưu nhất trong công tác khoanh vùng, điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm cho các F. Địa hình thôn bản phức tạp, việc đi lại còn nhiều khó khăn, trong bộ đồ bảo hộ, những cán bộ y tế những ngày qua không quản ngày đêm, đi từng nhà, truy vết, lấy mẫu hết sức cật lực.

Dưới cái nắng gay gắt, trong thôn bản bình yên ấy, những ngày này bỗng người ta chỉ còn thấy hiện hữu những “đội quân” mang đồ bảo hộ, gõ cửa từng nhà, lấy từng mẫu xét nghiệm. Bà con dân bản hết sức biết ơn lực lượng chức năng đã không quản những gian lao, cực nhọc để giúp đỡ bà con phòng chống dịch, cũng như sự sẻ chia của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh xuống huyện và bà con nhân dân trong tỉnh, đã kịp thời có những sẻ chia vật chất, nhu yếu phẩm giúp bà con dân bản trong cơn hoạn nạn này.

Nỗ lực dập dịch tại Chằm Puông

Sau khi phát hiện các ca nhiễm cộng đồng tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An đã họp khẩn với huyện Tương Dương cũng như các huyện lận cận để lên các phương án đối phó trước diễn biến tình hình dịch phức tạp. Nhận định đây là ổ dịch vừa xuất hiện nhưng mức độ lây lan nhanh, lại chưa xác định được nguồn lây. Đo dó Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chức năng cũng như cấp ủy, chính quyền sở tại phải khẩn trương thực hiện các biện pháp y tế ngay tại tâm dịch Chằm Puông, tại xã Lượng Minh cũng như toàn huyện Tương Dương.

Lập tức phong tỏa bản Chằm Puông để truy vết, các bản làng còn lại của xã Lượng Minh thực hiện Chỉ thị 15. Với phương châm “4 tại chỗ” và quyết tâm cao nhất, tập trung lực lượng truy vết, cách ly y tế trường hợp liên quan, tiếp xúc ca nhiễm và đồng thời tiến hành phun khử khuẩn nơi khu vực ca nhiễm, ổ dịch.

Lực lượng phòng chống dịch không kể ngày đêm, thực hiện việc truy vết, phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm... tại bản Chằm Puông

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Dương Đỉnh Chỉnh – Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An, cũng như lực lượng cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã khẩn trương lên đường vào tâm dịch.

Tại tâm dịch Chằm Puông, qua kiểm tra nắm tình hình địa bàn cũng như công tác phòng chống dịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp chính quyền, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch huyện Tương Dương phải tập trung nhân lực, vật lực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phòng chống dịch của tỉnh để truy vết, khoanh vùng và có những phương án dập dịch hiệu quả, nhanh nhất có thể, không để dịch lây lan, khống chế và sớm ổn định tình hình tại địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu phải bảo đảm đời sống cho nhân dân trong khu vực phong tỏa, kịp thời hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ bà con, động viên bà con phối hợp tốt với chính quyền, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp kiểm tra các địa điểm dự án làm khu vực cách ly tại xã Lượng Minh, thăm hỏi động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Trao đổi với Phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An cho biết, những ngày qua lực lượng phòng chống dịch của tỉnh đã phối hợp với địa phương tăng cường tối đa nhân lực, vật lực để thực hiện các biện pháp y tế, phòng chống dịch tại ổ dịch ở Chằm Puông. Hiện tại đã truy vết và cách ly cơ bản những trường hợp có liên quan, có tiếp xúc với các ca bệnh đã phát hiện trước đó. Đồng thời cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho bà con nơi đây để tầm soát, kiểm soát dịch một cách hiệu quả, nhanh nhất có thể...

