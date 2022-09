Nghệ An: Bãi rác thải tự phát nằm ngay đường QL1A “hành dân” sống xung quanh

Một bãi rác tự phát mọc lên nhiều tháng nay khiến người dân xã Diễn Hồng (Diễn Châu) nói riêng và người tham gia giao thông cảm thấy bức xúc khi môi trường bị ô nhiễm. Người dân sinh sống gần đây bức xúc khi nói về bãi chất, rác thải tự phát này đã có từ nhiều tháng nay, không biết từ đâu tập kết đến đây mà các cơ quan chức năng không kiểm tra, tuần tra để xử lý rồi đem đi chôn lấp mà lại để gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Cùng với ô nhiễm không khí, mỗi khi mưa xuống, nước thải đen ngòm chảy lênh láng từ bãi rác ra đường, ngấm dần xuống đất, gây nguy cơ đầu độc nguồn nước, gieo rắc mầm bệnh.

Một bãi rác tự phát nằm ngay QL 1A với đủ loại rác thải nhưng không được thu dọn, làm mất vệ sinh môi trường.

Nằm cách bãi rác này chưa đầy 100m, ông Nguyễn Văn K (50 tuổi, trú tại xã Diễn Hồng) bị ảnh hưởng nặng nề. ông K cho biết: “ Bãi rác này đã tập kết ở đây từ nhiều tháng nay, chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương phải có biện pháp xử lý nghiêm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được, thậm chí càng ngày càng nhiều thêm, trên bãi có đủ loại rác thải như: động vật chết, các loại chất thải rắn kho tiêu hủy, hoa quả bán ế cũng vứt tại đó, mùa nắng ruồi nhặng bu đầy khiến mùi hôi thối nồng nặc, đến mùa mưa thì nước thải lại chảy ra đường nhìn vô cùng phản cảm”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng cho biết, “Bãi rác này là bãi rác tự phát, do một số người dân từ nhiều địa phương đến vứt bừa bãi vào đây, sau khi phát hiện cùng với nhân dân phải ảnh, chính quyền xã đã nhiều lần thuê xe, mấy thu dọn đem đi đổ đúng nơi quy định sạch sẽ rồi, đã lắp 02 camara giám sát và giao cho lực lương an ninh từ xóm đến xã tuần tra theo dõi, nếu bắt được đối tượng nào sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo luật bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do bãi rác nằm sát đường quốc lộ 1A lại hơi xa khu dân cư nên việc tuần tra giám sát cũng rất khó khăn, hiện nay thì xã đang phối kết hợp với nhiều đơn vị, nhất là lực lượng công an để tuần tra và sẽ kiên quyết xử lý triệt để trong thời gian sớm nhất, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được”

Ý thức của người dân cần được nâng cao hơn để chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng vẻ mỹ quan thẩm mỹ của địa phương.

Theo ghi nhận của PV thì bãi rác tự phát này đã xẩy ra từ nhiều tháng nay, nằm sát, dọc trục đường quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, trên bãi rác có đủ chất, rác thải nguy hại như vỏ ốc, xác động vật, nhiều loại rác thải khác nhau bốc mùi hôi thúi nồng nặc gây ô nhiễm môi trường và hết sức phản cảm cần phải được xử lý dứt điểm sớm.

Để công tác bảo vệ môi trường của xã Diễn Hồng nói riêng và toàn xã hội nói chung, đề nghị chính quyền xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu cần sớm có biện pháp, phương án xử lý nhanh, đúng, nghiêm. Bên cạnh đó thì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm, công tác bảo vệ môi trường cộng đồng cho người dân cũng hết sức quan trọng để dần công tác bảo vệ, gìn giữ môi trường của người dân ngày được nâng cao, trách nhiệm.

Tác giả: Văn Phú

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn