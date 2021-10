Nghệ An: 30 nghìn vị trí việc làm chờ người lao động ngoại tỉnh trở về

LĐLĐ tỉnh Nghệ An hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh trở về tại điểm an sinh cầu Bến Thủy. Ảnh: HL

Ngày 12.10, tại cuộc họp báo của tỉnh Nghệ An, ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết trong số 92 nghìn người dân Nghệ An trở về từ các địa phương khác kể từ đầu mùa dịch đến nay, có 66.790 người lao động, chiếm gần 76%.

Trong đó, có 24.780 người là lao động có giao kết hợp đồng, chiếm 37,1%, còn lại là lao động tự do; hơn 50 nghìn người lao động không có chuyên môn kĩ thuật.

Để giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho số lao động từ ngoại tỉnh trở về, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các địa phương rà soát nhu cầu người lao động.

Theo đó, có khoảng 45 nghìn người lao động có nhu cầu làm việc; có hơn 21 nghìn người đăng ký làm việc trong tỉnh, hơn 20 nghìn người đăng ký làm việc ngoại tỉnh, gần 3 nghìn người đăng ký xuất khẩu lao động.

Hiện có 80 doanh nghiệp thông báo có nhu cầu tuyển dụng gần 30 nghìn lao động.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông căng cường thông tin, tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng lao động, kết nối doanh nghiệp và người lao động để người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

