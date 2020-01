Nghệ An: 26 tác phẩm đạt Giải Búa Liềm Vàng năm 2019

ới dự, có Nhà báo, Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lê Quốc Khánh - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kha Tám - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - TUV, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TTTT; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu; cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí, thường trú và đại diện các báo Trung ương, ngành tại Nghệ An cũng như khán, thính giả và bạn đọc trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã đến tham dự Hội Báo Xuân 2020.

Hội báo Xuân năm nay do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và huyện Quỳnh Lưu cùng tổ chức thực hiện.

Giải báo chí “Búa Liềm vàng” lần thứ IV - năm 2019 được phát động từ ngày 29/1/ 2019. Sau 11 tháng triển khai, đã có 45 tác phẩm gửi về tham dự giải của 14 cơ quan báo chí trong tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn. Trong đó, 8 tác phẩm được chọn gửi tham gia giải của Trung ương và 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Các tác phẩm thuộc thể loại: Phóng sự - Phóng sự điều tra, Bài phản ánh, Chuyên đề, Ký báo chí, Tọa đàm…

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm 2019 có nhiều chuyển biến rõ rệt hơn các năm trước về chất lượng, tạo luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về xây dựng Đảng, thắp lên cảm hứng, niềm say mê trong đội ngũ những người làm báo viết về lĩnh vực xây dựng Đảng - một lĩnh vực lâu nay được cho là khó. Thông qua các tác phẩm báo chí, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò của báo chí trong việc giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả, Ban chỉ đạo cuộc thi đã trao giải cho 26 tác phẩm gồm: 6 giải B; 8 giải C; 12 giải Khuyến khích (không có giải A); Đồng thời, khen thưởng cho 4 tập thể, gồm: Đài PT-TH Nghệ An, Báo Nghệ An, Hội Nhà báo Nghệ An, Ban Tổ chức tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phát động và hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chủ đề xuyên suốt Giải Búa Liềm vàng hàng năm tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào xây dựng Nông thôn mới, phong trào "dân vận khéo", các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã phát động cuộc thi Báo chí viết về Xây dựng Đảng, giải “Búa liềm Vàng” tỉnh Nghệ An lần thứ V - năm 2020.

