Nghệ An: 2 thí sinh đạt á khoa toàn quốc khối A và C

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ngày 24/7, cùng với cả nước, Nghệ An đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022, toàn tỉnh có 239 điểm 10. Trong đó, có 2 điểm 10 môn Toán, 6 điểm 10 môn Vật lý, 13 điểm 10 môn Hóa học, 121 điểm 10 môn Lịch sử, 8 điểm 10 môn Địa lý, 79 điểm 10 môn Giáo dục công dân, Ngoại ngữ có 10 thí sinh có điểm 10.

Về các tổ hợp môn, khối A thí sinh có điểm cao nhất là em Nguyễn Trần Nam Khánh – Trường THPT Nam Đàn 1 với Toán 9,8, Vật lý 10 và Hóa học 10. Nam Khánh cũng là á khoa khối A toàn quốc.

Thí sinh có điểm cao nhất khối B là em Vũ Duy Vinh (Trường THPT chuyên Đại học Vinh) với Toán 9,8 điểm, Hóa 10 và Sinh 9,2. Thí sinh này đứng thứ 8 và nằm trong top 10 của cả nước.

Thí sinh có điểm cao nhất khối C là em Phạm Thị Trà My – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 9, 5 điểm môn Ngữ văn, Địa lý 10, Lịch sử 10. Tổng điểm là 29,5 điểm. Thí sinh này là Á khoa khối C toàn quốc với 29, 5

Thí sinh có điểm cao nhất khối D là em Nguyễn Thanh Thúy – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với Ngữ văn 9,5 điểm, Ngoại ngữ 10 và Toán 8,8 điểm. Thí sinh này xếp thứ 14 cả nước với 28,3 điểm.

Thí sinh có điểm cao nhất khối A1 là em Kiều Thị Hạnh – Trường THPT Diễn Châu 4 (huyện Diễn Châu) với Toán 9,4 điểm, Vật lý 9,75 điểm và Ngoại ngữ là 9,6 điểm.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn