Nghệ An: 18 tháng tù giam cho đối tượng "Cố ý gây thương tích"

Theo cáo trạng, chiều 10/2, Từ Đức Quý gặp ông Trương Công Đường, trú cùng xã tại một điểm bốc gỗ của người dân bên đường. Tại đây, Quý trêu đùa quá trớn với ông Đường và bị ông này tát vào mặt. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát nhưng được can ngăn nên Quý dừng lại.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Quý lại gặp ông Đường, và dùng con dao cắt hoa quả đâm 1 nhát vào vùng ngực ông Đường rồi bỏ chạy nhưng bị nhân dân vây bắt lại. Ông Đường được người thân đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 14/2, ông Đường có đơn xin giám định tỷ lệ thương tật và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ. Sau đó, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An giám định và kết luận: Ông Đường bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.

Quá trình điều tra, bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản chi phí thiệt hại, tổn hại là 135 triệu đồng. Trước khi mở phiên tòa, gia đình bị cáo và gia đình bị hại đã thỏa thuận thống nhất bồi thường dân sự.

Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa; bị hại cũng đã Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Từ Đức Quý 18 tháng tù giam.

Được biết, Quý lấy vợ nhưng vợ lại bỏ đi mấy năm nay, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

