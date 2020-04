Nghệ An: 155 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương

Các công dân hết thời gian cách ly ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Vinh chuẩn bị tư trang đến vị trí tập trung.

Được biết, Trung tâm giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Vinh là đơn vị đầu tiên được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giao tiếp nhận và cách ly 448 công dân từ nước bạn Lào, Thái Lan trở về, trong đó có 2 công dân người nước ngoài. Trong suốt hai tuần vừa qua, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành thăm, khám, kiểm tra sức khỏe cho các công dân 2 lần/ngày. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã bố trí 54 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bảo đảm lực lượng phục vụ cả bên trong và bên ngoài, bảo đảm ăn, ở và kịp thời động viên để các công dân xác định tốt tư tưởng, hoàn thành thời gian cách ly theo đúng quy định.

Các công dân hết thời gian cách ly ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Vinh nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm giáo dục Quốc phòng- An ninh, Đại học Vinh có 135 công dân đã hoàn thành xong thời gian cách ly, còn lại 313 người vẫn đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi. Đối với công dân hết thời gian cách ly sẽ được Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức phương tiện đưa về địa phương. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 yêu cầu các công dân khi trở về gia đình tiếp tục tự theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc ra ra ngoài khi không cần thiết.

Các công dânở khu cách ly ở huyện Kỳ Sơn nhận giấy chúng nhận hoàn thành thời gian cách ly.

Cũng trong sáng nay, tại điểm cách ly thuộc Ban CHQS huyện Kỳ Sơn phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 20 công dân và được tổ chức đưa về địa phương theo đúng quy định.

Xúc động chia tay nơi mình gắn bó 14 ngày với những tình cảm lưu luyến, anh Nguyễn Tuấn Linh ở phường Lê Lợi, Thành phố Vinh (Nghệ An),công dân cách ly ở Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Vinh chia sẻ: “Ngày đầu mới vào khu cách ly, tôi và nhiều người khác luôn lo lắng vì chưa biết ăn, ở như thế nào. Nhờ sự động viên, quan tâm kịp thời của cán bộ, chiến sĩ nên mọi người rất tin tưởng và yên tâm để thực hiện đúng các quy định cách ly góp phần phòng chống dịch bệnh. Chia tay nơi này, chúng tôi mong cán bộ, chiến sĩ luôn khỏe mạnh, là tấm chắn vững chắc để người dân yên tâm hoàn thành thời gian cách ly của mình”.

Cán bộ Ban CHQS huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) động viên, dặn dò công dân trước khi về địa phương.

Theo Thượng tá Trần Xuân Thanh - Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, tính đến 5giờ 30 phút 1/4/2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 23 điểm cách ly và tổ chức tiếp nhận 6245 công dân cách ly. Riêng các điểm cách ly do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đảm nhiệm có 5245 công dân cách ly. Tất cả công dân đều khỏe mạnh và được bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn và chấp hành nghiêm các quy định ở khu cách ly.

