Nghệ An: 10 tháng đầu năm thu ngân sách 13.000 tỷ, chi hơn 21.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, số thu ngân sách của tỉnh trong 10 tháng năm 2020 ước thực hiện là 13.077,71 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán HĐND tỉnh giao cho cả năm nay là 15.216 tỷ đồng. Số thu thực hiện được tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 12.162,21 tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán và tăng 7,2% cùng kỳ. Loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết, thu nội địa ước thực hiện 8.693,15 tỷ đồng, đạt 79,8% dự toán và bằng 98,4% cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất 3.446,94 tỷ đồng, đạt 137,9% dự toán, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện hơn 915 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, bằng 69,4% cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, Chi ngân sách 10 tháng ước thực hiện hơn 21.583 tỷ đồng, đạt 79,6% dự toán HĐND tỉnh giao cho năm nay là 27.118,85 tỷ đồng.

Nghệ An đã bố trí chi đầu tư phát triển ước hơn 5.932 tỷ đồng, đạt 90% dự toán. Số còn lại bố trí chi thường xuyên với hơn 15.204 tỷ đồng, đạt 75,7% dự toán và chi dự phòng 446,955 tỷ đồng, đạt 100% dự toán;…

Trong những tháng cuối năm, Nghệ An xác định tiếp tục tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả, trong đó chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020 như: Chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được giao năm 2020.

Có thể nói, từ đầu năm đến nay, một số khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An chưa đạt tiến độ dự toán được giao; nợ thuế còn cao. Chi ngân sách gặp nhiều khó khăn.

So với năm 2019, Nghệ An có tốc độ tăng trưởng đạt 9,03%; thu ngân sách đạt 16.180 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán do HĐND tỉnh giao và tăng 15% so với năm 2018. Ngân sách địa phương chi 24.889 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 6.063 tỷ đồng, chi thường xuyên 18.822 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Được biết, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Bộ Tài chính giao: Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020: 14.716 tỷ đồng, tăng 1.218 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 22.181 tỷ đồng 156 triệu.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn