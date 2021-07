Ngang nhiên khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn

Thời gian gần đây tình hình tội phạm trong lĩnh vực khai thác khoảng sản diễn biến phức tạp, tình trạng khai thác khoảng sản trái phép gây thiệt hại cho nhà nước và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, Quỳ Hợp, Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các lực lượng bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn.­­­

Các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, Quỳ Hợp, Nghệ An bị bắt giữ.

Các phương tiện các đối tượng dùng để khai thác.

Lực lượng Công an lập biên bản về hành vi khai thác khoáng sản trái phép đối với Trần Văn Bảy.

Đo kích thước các khối đá thành phẩm các đối tượng khai thác trái phép.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá (máy cắt 2 dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoảng sản trái phép. Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m³ đá trắng các loại, trị giá khoảng 3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Bảy, SN 1970, trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An – là chủ điểm khai thác khoảng sản trên.

Trần Văn Bảy đã thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Kiểm tra kho chứa hàng của chủ cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ gần 100m³ đá trắng các loại.

Tác giả: Minh Khôi – Trọng Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân