Ngăn người phụ nữ định tự tử, ngồi chênh vênh ở lan can tầng 10

Vụ việc xảy ra chiều 2/6, tại tòa nhà NO6 Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Người phụ nữ (khoanh tròn đỏ) có ý định tự tử, ngồi ngoài lan can tầng 10 (Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h10 chiều 2/6, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, bảo vệ tòa nhà NO6 Pháp Vân - Tứ Hiệp, phát hiện một người phụ nữ ngồi tại lan can tầng 10, có dấu hiệu muốn tự tử. Lập tức, bà Bình đã gọi điện báo Công an phường Hoàng Liệt.

Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo đã cử cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường và thông báo cho Trung tâm chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội. Nhận tin từ Trung tâm chỉ huy, Công an quận Hoàng Mai chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất một xe chữa cháy, một xe thang, cùng cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt và người dân sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người phụ nữ trên, đồng thời động viên và hướng dẫn đưa nạn nhân xuống.

Người phụ nữ chênh vênh ngoài lan can.

Đến 14h30 cùng ngày, các lực lượng chức năng cùng người dân đã thuyết phục được người phụ nữ này và đưa xuống vị trí an toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ có ý định tự tử trên tên Phạm T. L. (SN 1991, quê Thái Thụy, Thái Bình; hiện trú tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

Khi được lực lượng chức năng đưa xuống đất, sức khỏe chị L. ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy - Công an quận Hoàng Mai đã bàn giao người phụ nữ trên cho Công an phường Hoàng Liệt thụ lý và giải quyết vụ việc.

Tác giả: Tiến Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí