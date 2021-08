Ngắm các anh bộ đội thái rau, thái thịt "đỉnh" như đầu bếp, dân mạng tròn mắt thán phục

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, trong đó TP.HCM đang là điểm "nóng" với số ca nhiễm mỗi ngày luôn cao nhất nhì cả nước. Ngày 23/8, thành phố bước vào đợt siết chặt giãn cách, Chỉ thị 16 được nâng cấp với nhiều biện pháp mạnh tay và triệt để với hy vọng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Lực lượng công an và quân đội được huy động, họ là lực lượng tiên phong tuyến đầu chống dịch. Ngoài công tác bảo vệ, kiểm soát dịch, một lực lượng lớn đang đảm nhiệm công việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Rất nhanh chóng, những hình ảnh về các anh bộ đội đến từng nhà phát thực phẩm đã được cư dân mạng chia sẻ liên tục trên các nền tảng MXH khiến nhiều người cảm động và nhớ về hình ảnh người lính "Bộ đội cụ Hồ".

Mới đây, những đoạn clip ghi lại cảnh những chiến sĩ hậu cần đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, nguyên liệu để chế biến thực phẩm khiến nhiều người thán phục.

Trong các clip, những người lính cầm dao rất chuyên nghiệp, thuần thục như đầu bếp thực thụ, từ việc thái bắp cải, thái thịt chuẩn chỉ hay rán trứng vuông vức... Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều bắp cải đã được thái nhỏ thành sợi mỏng, những miếng thịt tều tăm tắp... khiến ai xem cũng "tròn mắt" vì ngạc nhiên. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, không nghĩ là quân nhân với đôi tay cơ bắp lại làm bếp "đỉnh" đến thế.

Thực tế, sinh hoạt trong môi trường kỷ luật, nghiêm khắc, những người lính đều được rèn luyện kỹ năng chăm sóc bản thân ở mức cao nhất, luôn biết cách tự lập. Từ việc dọn dẹp, bếp núc, sinh hoạt... mọi thao tác đều được các anh bộ đội "chuẩn hoá" và làm một cách khoa học, gọn gàng hết mức có thể.

Hình ảnh này sau khi đăng tải đã được lan tỏa và nhận được vô số lượt like cũng như bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ khen ngợi, cảm ơn những đóng góp lớn lao của các anh bộ đội cụ Hồ, hi vọng các anh luôn vững tin, có sức khỏe để đồng lòng cùng đồng bào cả nước. Bên cạnh đó, cũng có không ít những comment hài hước, xin được làm "người yêu" của các anh chồng đảm tương lai.

Thái bắp cải, thái thịt không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp

Bạn Bình Nguyễn bình luận: “Thực sự không tin nổi đàn ông con trai mà lại cầm dao chuyên nghiệp đến thế, đỉnh cao luôn ấy. Các anh ơi, mong các anh có sức khỏe, giúp sức cho dân để mau chóng đẩy lùi được dịch bệnh nhé!”.

"Nhìn các anh nấu ăn mà mình thấy xấu hổ vì con gái mà còn không khéo léo bằng. Nhà mình cũng có anh họ trong ngành quân đội, đi công tác suốt ít khi về nhà nhưng mỗi lần về là nhà cửa lại sạch bóng, chăn màn gấp vuông vức đâu ra đây, mà nấu món gì cũng ngon nữa, thật sự ngưỡng mộ ghê", bạn Nga Nguyễn nói.

“Cần lắm một anh người yêu như thế này. Một người biết nấu ăn, làm những món vợ thích, một người chu đáo, ân cần. Các chị em ai thấy ở đâu bảo mình với nhé", bạn Hải Anh hài hước.

Bên cạnh đó, một số chị em còn tag cả tên chồng mình vào với hy vọng chồng sẽ học hỏi cách nấu ăn của các chú bộ đội để vợ được “nương nhờ”. “Chồng ơi, anh nhìn mà học hỏi nhé. Tối nay về thái thịt cho vợ xem nào, phải như này thì mới gọi là chồng đảm chứ chỉ luộc rau thôi chưa đủ đâu nha”, thành viên Mạnh Minh bày tỏ.

Hiện tại, những hình ảnh này vẫn đang có sức lan tỏa vô cùng lớn trong cộng đồng mạng.

