Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/5 công bố đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh UAV Orlan-10 của nước này tác chiến tại Donbass, Đông Ukraine.

Đoạn video cho thấy quân nhân Nga nạp tên lửa lên UAV quân sự trước khi Orlan-10 cất cánh và ném bom xuống mục tiêu ở chiến trường.

Quân nhân điều khiển UAV tên Yevgeny cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện các hoạt động trinh sát trên không, tìm kiếm mục tiêu. Sau đó, chúng tôi chuyển tọa độ cho các đơn vị pháo binh của chúng tôi. Họ sẽ chuẩn bị cho trận địa pháo".

Your browser does not support the video tag.

Nga tung video UAV chiến thuật ném hỏa lực vào mục tiêu Ukraine

Nga cho biết, họ triển khai Orlan-10 ở Ukraine nhằm nhiệm vụ thực hiện hoạt động trinh thám để tìm kiếm kho vũ khí và căn cứ quân sự của đối thủ.

Đây được xem là "đôi mắt" trên không trung của pháo binh Nga khi chức năng chính của UAV này là tìm kiếm và định vị mục tiêu. Nó được trang bị hệ thống camera ngày và đêm, và bay lơ lửng tối đa 16h đồng hồ ở khoảng cách tối đa 160km so với người điều khiển.

Orlan-10 đóng vai trò như "hoa tiêu" cho các đoàn xe quân sự, nó sẽ quét mục tiêu dưới đất để phát hiện ra các điểm bất thường.

Theo Forbes, việc sử dụng Orlan-10 cho phép Nga có thể linh hoạt trong việc phòng thủ trước mối đe dọa từ đối phương và quan trọng hơn là chỉ điểm cho phía Nga các mục tiêu quân sự để họ nhằm vũ khí chính xác vào như đúng mục tiêu ban đầu mà Nga đề ra.

Ngoài ra, hãng tin Tass cho biết, trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng phiên bản máy bay không người lái Orlan-10 mới nhất, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất. Người điều khiển máy bay không người lái sẽ tìm mục tiêu và thả các hỏa lực nổ phân mảnh xuống tiêu diệt mục tiêu từ độ cao 2 km.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí