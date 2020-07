Nắng nóng dễ gây nổ lốp ô tô- điều chỉnh áp suất lốp thế nào cho đúng tiêu chuẩn an toàn?

Nổ lốp xe ô tô khi đang di chuyển không phải là sự cố hiếm gặp, thậm chí nó còn rất hay xảy ra, đặc biệt là vào mùa hè. Trong điều kiện nắng nóng cộng với khói bụi ô nhiễm khiến cho thời tiết càng thêm oi bức ngột ngạt, nhiệt độ ở bề mặt đường nhựa tăng cao. Là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với mặt đường và chịu tác động của một lượng nhiệt rất lớn khiến cho lốp xe bị nóng, áp suất trong lốp xe ô tô tăng lên khiến cho lốp căng phình và phát nổ.

Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng lốp càng căng càng tốt. Tuy nhiên, ý kiến này là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đặc biệt là vào mùa hè khi mặt gai lốp trung tâm tiếp xúc phần lớn với mặt đường gây mòn cộng với nhiệt độ tăng cao do ma sát rất dễ nổ lốp.

Nhiều nghiên cứu cho biết nhiệt độ mặt đường nóng ở mức 145 độ có thể khiến lốp xe nổ tung. Tại Việt Nam, thông thường chúng ta thấy mặt đường 60 độ C đã rất nóng, vì khi đó nhiệt độ ngoài trời khoảng 41 độ.

Mặc dù trong nhiều năm trở lại đây, chưa có thời điểm nước ta đạt nóng kỷ lục đến 50 độ, song với điều kiện nhiệt độ nắng nóng trên 40 độ khó chịu như hiện nay, việc lốp xe không bị nổ như lý thuyết khó có thể đảm bảo chắc chắn. Vậy để đảm bảo tốt nhất thì nên để áp suất lốp ô tô mùa hè bao nhiêu là đủ?

Lốp xe ô tô rất dễ phát nổ nếu tài xế không nắm rõ được mức độ áp suất lốp đúng tiêu chuẩn. Ảnh minh họa

Thực tế, nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến áp suất lốp xe ô tô. Không khí có độ co giãn lớn theo nhiệt độ, nên khi nhiệt độ thay đổi thì áp suất lốp cũng sẽ thay đổi. Hiểu đơn giản là mùa đông nhiệt độ thấp thì áp suất giảm, mùa hè nóng thì áp suất tăng.

Đối với hầu hết các loại xe, áp suất lốp được thể hiện trên tấm kim loại thường gắn ở bậc cửa trước phía tài xế và người sử dụng xe thường bơm lốp xe tới áp suất này.

Thật ra đây là áp suất lốp cho phép ở nhiệt độ phòng. Khi nhiệt độ tăng/giảm khoảng 10 độ F (hay 5 độ C) thì áp suất lốp sẽ thay đổi khoảng 1 PSI. Vì vậy, để bơm đúng áp suất lốp, tốt nhất chọn thời điểm khi nhiệt độ môi trường nằm quanh 21 độ C (cũng là môi trường hoạt động chủ yếu của xe), rồi bơm gần đến áp suất cho phép nói trên (32 PSI hay 2,25 kg/cm2).

Vào mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, có khi lên đến 40 độ C, áp suất bơm trước đó ở nhiệt độ phòng sẽ tăng khoảng 4 PSI. Lúc này áp suất lốp nên được giảm bớt 4 PSI so với trước đó, nếu 40 độ C là nhiệt độ vận hành thường xuyên của xe.

Trong mùa này, nếu tiến hành bơm lốp khi xe để lâu trong garage mát lạnh áp suất bơm nên thấp hơn khoảng 3-4 PSI so với COLD TIRE PRESSURE, vì sau đó xe sẽ chủ yếu vận hành ở nhiệt độ cao.

Nếu bơm trong điều kiện nóng bức như điều kiện vận hành của xe, cũng chỉ cần bơm theo đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Điểm mấu chốt ở đây là luôn giữ áp suất lốp đúng áp suất quy định ở nhiệt độ phòng, trong các điều kiện nhiệt độ môi trường khác nhau.

Đặc biệt, lốp bơm quá căng hay quá non đều không tốt. Với điều kiện thời tiết nước ta, nhất là ở miền Bắc, mùa đông ở nhiệt độ hạ thấp xuống dưới 10 độ C và đến mùa hè, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C, thì việc điều chỉnh áp suất lốp khi chuyển mùa là rất cần thiết. Nên kiểm tra theo bảng áp suất hơi chuẩn được dán trên khung cửa phía người lái bằng thiết bị đo thích hợp, tránh bơm lốp quá căng hoặc quá non.

Lưu ý, chỉ kiểm tra áp suất lốp ở trạng thái nguội hoàn toàn bởi khi lốp xe nóng, áp suất hơi bị giãn nở làm cho chỉ số đo áp suất hơi không chính xác, cần đợi 4 giờ để lốp xe nguội hoàn toàn. Do đó, tốt nhất nên kiểm tra áp suất lốp vào mỗi buổi sáng.

Ngoài ra, việc đỗ xe dưới trời nắng trong thời gian dài cũng sẽ gây tác động xấu tới sơn xe và lốp xe. Chưa kể đến nếu như trong xe còn để những đồ vật như bình ga, lon nước ngọt có ga... thì còn dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ do tích nhiệt. Tốt nhất hãy chọn nơi có bóng mát để đỗ xe, còn nếu như không thể chọn được vị trí tốt, chủ xe cũng nên chủ động những phương pháp như phủ tấm bạt che nắng cho ô tô của mình.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn