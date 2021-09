Nam thanh niên tử vong trong khu nội trú công nhân

Hiện trường vụ việc.



Ngày 16/9, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong khu nội trú công nhân, thuộc Nông trường cao su Tân Hưng (ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú).

Nạn nhân là anh Lầu Bá D (23 tuổi, quê Nghệ An; tạm trú ấp Pa Pếch).

Thông tin ban đầu, anh D là công nhân khai thác mủ cao su Nông trường Tân Hưng sống chung với chị Hồ Y R (18 tuổi là người cùng quê) trong khu nội trú công nhân của nông trường.

Rạng sáng 16/9, như thường lệ, chị R đánh thức anh D dậy để đi cạo mủ cao su, nhưng gọi mãi không thấy anh trả lời. Kiểm tra, chị R phát hiện anh D đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Tân Hưng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo lời khai của một số nhân chứng, trước đó vào tối 15/9, anh D và chị R tổ chức ăn cơm, uống bia cùng với một số công nhân trong khu nội trú. Đến khoảng 21h mọi người về phòng nghỉ. Rạng sáng hôm sau thì chị R phát hiện anh D tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Q.Nhã

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam