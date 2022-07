Nam thanh niên mua thuốc an thần và xăng vào nhà nghỉ tự tử

Xã hội

Khoảng 20h30 ngày 17/7, Tổ công tác 151 Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà nghỉ Hoàn Hảo (địa chỉ: đội 16, thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường) xảy ra vụ việc 1 khách thuê phòng trọ có nhiều biểu hiện nghi vấn.