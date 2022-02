Nam thanh niên livestream ghi lại cảnh tượng nhảy xuống từ cầu Thanh Trì khiến nhiều người hoảng hốt

Mới đây trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên nhảy xuống từ cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Cụ thể, vào tối ngày 26/2, một nam thanh niên đã dùng chính tài khoản facebook cá nhân để livestream ghi lại sự việc nhảy cầu tự tử của chính mình.

Clip: Nam thanh niên livestream cảnh nhảy xuống từ cầu Thanh Trì

Theo như những gì trong đoạn livestream chia sẻ, có thể thấy nam thanh niên đã tự mình di chuyển đến cầu Thanh Trì bằng xe máy.

Đã có rất nhiều bình luận hỏi thăm cũng như khuyên nhủ trong livestream vì sợ nam thanh niên sẽ làm điều dại dột. Thậm chí còn có cuộc gọi đến nhưng người này đã bình tĩnh tắt máy và tiếp tục thực hiện những hành động dường như đã có tính toán từ trước của mình.

Nam thanh niên nhảy từ cầu Thanh Trì

Sau khi cởi mũ bảo hiểm cùng một số trang phục khác trên người, nam thanh niên trèo qua thành cầu và nhảy xuống. Dù khu vực có khá đông người qua lại nhưng dường như không ai chú ý đến sự bất thường của người này.

Chiếc điện thoại được dựng bên thành cầu để livestream đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng nam thanh niên nhảy xuống. Điều này đã khiến không ít người xem buổi livestream hoảng hốt trước những gì đang xảy ra trước mắt.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị