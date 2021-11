Nam thanh niên đi xe máy bị tàu hỏa cán qua tử vong, đoạn clip 15 giây khiến tất cả ám ảnh

Khoảnh khắc vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra được trích xuất từ camera an ninh đăng tải lên MXH đã khiến tất cả ám ảnh vì quá đáng sợ.

Qua đường sắt thiếu quan sát, tài xế xe máy tử vong dưới bánh tàu hoả

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, một nam thanh niên đi xe máy vượt qua đường sắt. Tuy nhiên người này lại thiếu quan sát, chỉ nhìn trước chứ không ngó sau. Đúng lúc này, tàu chở hàng đi tới. Tình huống quá bất ngờ khiến cả 2 bên không kịp xử lý, tàu hỏa đã đâm thẳng vào xe máy, tông "bay" nam thanh niên.

Theo thông tin từ trang Giao thông Hà Nội, vụ tai nạn xảy ra vào 6 giờ 50 phút ngày 17/11, tại Khu ga tuyến đường sắt Thống Nhất, thuộc địa phận xã Mỹ Lâm, Phú Xuyên, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn ảnh: Giao thông Hà Nội)

Người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Đức T. (sinh năm 1992, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ đường gom xuống đường QL1A.

Sau va chạm với tàu chở hàng mang nhãn hiệu SE7 đầu máy 957 thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, anh T. đã tử vong tại chỗ.

Được biết, khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường sắt, thuộc CSGT Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội đã thụ lý giải quyết.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc