Nam thanh niên “cầu cứu” cụ ông giúp đỡ rồi chiếm luôn chiếc xe Honda Vision

Ngày 29/11, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thế Dương (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thế Dương cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 9h ngày 25/11, Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của ông L.Đ.H. (SN 1954, trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu) về việc bị một thanh niên lừa đảo, chiếm đoạt mất xe mô tô tại khu vực cầu vượt đường sắt Quốc lộ 48D thuộc địa phận xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Ngay sau đó, Công an xã Quỳnh Vinh phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Hoàng Mai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Đến chiều cùng ngày cơ quan Công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Dương cùng tang vật là chiếc xe mô tô mà Dương đã lừa đảo chiếm đoạt.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo đó khoảng 8h sáng ngày 25/11, Dương điều khiển xe mô tô kéo theo xe kiến an di chuyển theo hướng thị xã Hoàng Mai về huyện Nghĩa Đàn, khi đi đến khu vực cầu vượt đường sắt, Quốc lộ 48D xe của Dương bị chết máy. Lúc này Dương nhìn thấy ông H. điều khiển xe mô tô Honda Vision nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, Dương vẫy tay ra hiệu “cầu cứu” ông H. dừng xe và nói: “Xe cháu hết xăng, chú cho cháu mượn xe đi mua xăng”. Khi ông H. đồng ý, Dương để xe mô tô và xe kiến an của mình lại rồi điều khiển xe mô tô của ông H. chạy thẳng về nhà.

Trên đường về xe chết máy nên Dương phải đưa vào quán để sửa. Sửa xong, đối tượng không đủ tiền trả nên chủ quán giữ xe lại. Đến chiều cùng ngày cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ Dương ngay tại quán sửa xe.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn