Nam sinh mới thi tốt nghiệp xong, bị xe ben tông tử vong

Khi tới trước cổng khu du lịch Thuỷ Châu (thuộc phường Bình Thắng, TP.Dĩ An) thì xe máy xảy ra va chạm với xe ben BS: 61C-199.64 chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm 2 người đi xe máy ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe ben. Tai nạn làm chị Nhi bị thương nhẹ, còn anh Tr. nằm bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nam thanh niên này đã tử vong sau đó.

Được biết, chị Nhi mới ở Thuỵ Sĩ về nên gia đình rủ nhau đi khu dịch sinh thái Thuỷ Châu ở TP.Dĩ An chơi. Khi tới trước cổng khu du lịch thì gặp nạn.

Còn anh Tr. vừa mới trải qua kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt điểm cao và đang đăng ký xét tuyển đại học.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy làm 2 người thương vong. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nắm thông tin, Công an TP.Dĩ An cùng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Mới đây, tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, một người đi bộ bị tử vong khi qua đường ĐT 743 va chạm với container. Công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ.

Nạn nhân đi bộ bị tử vong tên P.V.T (40 tuổi, quê Thanh Hoá).

Thông tin ban đầu trên Lao động, khoảng 23h ngày 27/7, xe container biển số 61C-31.456 chạy trên đường ĐT 743, hướng từ An Phú đến ngã tư 550, khi đến mũi tàu bến xe Tân Đông Hiệp (thuộc phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì tông trúng anh P.V.T đang đi bộ băng qua đường.

Va chạm làm cho nạn nhân bị cuốn vào gầm container. Phát hiện có tai nạn, người dân chạy ra hỗ trợ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Được biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, anh P.V.T cùng một người bạn đang trên đường về phòng trọ thì bị CSGT thổi lại kiểm tra. Khi người cầm lái ở lại làm việc với CSGT thì anh P.V.T đi bộ băng qua đường về trước thì bị tai nạn.

Theo ghi nhận, tại hiện trường, vị trí xảy ra tai nạn là điểm mở dải phân cách nhưng đèn đường không sáng.

