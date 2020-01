Nam sinh lớp 12 “trình làng” ô tô dành cho người khuyết tật chạy bằng năng lượng mặt trời

Chiếc ô tô dành cho người khuyết tật chạy bằng năng lượng mặt trời.

Mới đây, Ngô Việt Cường, học sinh lớp 12A11 trường THPT Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) tiếp tục “trình làng” chiếc ô tô điện thứ 3 sử dụng năng lượng mặt trời, đặc biệt chiếc xe này thiết kế dành riêng cho người khuyết tật.

Chiếc xe có chiều dài 2m4, rộng 1m2 và cao 1m65. Xe được trang bị tổng cộng 8 tấm pin năng lượng mặt trời với tổng công suất là 600W đặt xung quanh xe để có thể tối ưu nhất nguồn ánh sáng vì khi di chuyển nắng không chỉ chiếu và một hướng.

Nếu có thể hoạt động hết công suất thì những tấm pin này có thể sạc đầy cho hệ thống bình chứa năng lượng trong vòng 5h đồng hồ. Chiếc xe sử dụng nguồn năng lượng từ 5 bình ắc quy 40Ah cho phép xe có thể di chuyển với quãng đường khoảng 50km với 1 lần sạc, những ngày trời nắng yếu năng lượng mặt trời không hoạt động xe vẫn trang bị cổng sạc điện từ điện lưới 220V.

Tốc độ tối đa của xe lên đến 30Km/h, khả năng mang tải tối đa 5 người và xe có cổng 220V để có thể sử dụng điện sinh hoạt khi cần thiết.

Điều đặc biệt ở chiếc xe này là ghế lái khi đi thì được cố định để người sử dụng có thể điều khiển dễ dàng, nhưng khi người khuyết tật muốn rời khỏi ô tô để tham gia lao động sản xuất, đi vào những đường nhỏ ngõ hẹp mà ô tô không đi vào được thì chiếc ghế sẽ tách thành 1 chiếc xe điện độc lập rời khỏi xe bằng cửa sau với 1 chiếc điều khiển. Khi bấm nút mở cửa sau xe tách ra thành 2 phần tạo thành mặt phẳng nghiêng để chiếc ghế lái rời ô tô 1 cách dễ dàng.

Chia sẻ về lý do thiết kế chiếc xe này Cường cho biết, dựa trên các tiêu chí mang tính nhân văn khi hướng tới đối tượng sử dụng là người khuyết tật, ảnh hưởng tích cực tới môi trường khi khai thác nguồn năng lượng mặt trời và mang lại lợi ích kinh tế do giá thành sản xuất chiếc xe không quá đắt đồng lại có thể sử dụng cho điện sinh hoạt.

“Vì mục tiêu người sử dụng mà em muốn hướng đến là người khuyết tật chính vì vậy thay vì chân phanh và chân ga như 2 phiên bản trước, em đã thay thế bằng tay phanh và tay ga lắp bên phải vô lăng để người khuyết tật có thể sử dụng chiếc xe 1 cách dễ dàng”, Cường nói.

Năm 2018, Ngô Việt Cường chế tạo thành công chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời với kiểu dáng giống thương hiệu Volkswagen huyền thoại của Đức. Xe chở được 2 người, đạt vận tốc tối đa 40 km/h, chạy được khoảng 50 km thì hết điện sau đó sạc 6 tiếng sẽ đầy. Tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng, xe có thêm cả chìa khóa để mở cửa từ xa. Sản phẩm đã giúp Cường giành giải Nhất tại "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI" do Sở KH&CN tỉnh Nam Định tổ chức.

Không dừng lại ở đó, Việt Cường tiếp tục say mê nghiên cứu để cải tiến thêm. Vậy là chiếc xế hộp đời 2 ra đời vào năm 2019. Khác với lần trước, chiếc xe lần này được cậu bạn thiết kế rộng hơn, chở được nhiều người hơn, pin năng lượng được thiết kế to hơn nên sản sinh công suất gấp 8 lần so với chiếc xe trước. Chiếc xe có thể chở lên đến 12 người, mỗi lần sạc đầy ắc quy chạy được 40 km và cho phép người dùng chạy tốc độ tối đa 60 km/h.

