Nam sinh "gào khóc" trước cổng trường thi vì đi muộn có cơ hội thi tốt nghiệp đợt 2

Trong suốt 1 ngày qua, dư luận quan tâm, chia sẻ với câu chuyện sáng 8/7 tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nam sinh N.K.Đ vì đến muộn dẫn đến không được vào thi do trong điểm thi đang thời gian làm bài. Theo quy định, thí sinh đến sau 15 phút kể từ thời gian làm bài sẽ không được dự thi và coi như bỏ thi. Đồng nghĩa với việc thí sinh N.K.Đ mất cơ hội thi các môn thi trong kỳ thi.

Câu chuyện nam sinh bất lực gào khóc muốn vào dự thi ngoài cổng trường khiến nhiều người phải rơi lệ, thông cảm cho thí sinh này. Được biết, nam sinh này là thí sinh của trường THPT Lương Văn Can (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Phụ huynh hồi hộp "ngóng" thí sinh bên ngoài điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Liên quan tới trường hợp này, chiều 8/7, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đã nhận được thông tin một trường hợp nam sinh gào khóc khi không được vào phòng thi do đi thi muộn. Trên quan điểm của kỳ thi, Bộ GD&ĐT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh năm nay.

Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, nếu theo quy chế, thí sinh đó sẽ không được tốt nghiệp năm 2021 và phải đợi đến kỳ thi năm sau. Tuy nhiên, Bộ sẽ nghiên cứu để tạo điều kiện cho thí sinh chưa thi lần 1 sẽ được thi lại đợt 2 trong năm nay, trong đó có xem xét trường hợp nam sinh đi thi muộn.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin, kỳ thi năm nay luôn đảm bảo đặt quyền lợi của người học lên trên. Năm nay, thí sinh diện F0, nếu xét tốt nghiệp được quyền đặc cách tốt nghiệp. Nếu em nào thi một số môn lần thi thứ nhất được quyền thi tiếp các môn ở kỳ thi đợt 2.

"Về thời gian tổ chức đợt 2, Bộ GD&ĐT sẽ không bị động, sẽ phối hợp với ngành y tế để tính toán thời điểm phù hợp để tổ chức kỳ thi đợt 2" - PSG.TS Mai Văn Trinh chia sẻ.

Về trường hợp thí sinh trường THPT Lương Văn Can nói trên, sáng 9/7, đại diện trường THPT Lương Văn Can (Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin: Sau khi nắm bắt được tình hình thí sinh không thể dự thi do đi thi muộn, ngày 8/7, nhà trường cũng đã trao đổi với gia đình, bước đầu động viên gia đình và thí sinh ổn định tâm lý. Hiện, nhà trường đang cùng với gia đình giúp đỡ học sinh.

Tác giả: Quang Anh

Nguồn tin: giadinh.net.vn