Nam sinh bị 0 điểm vì ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp THPT có được "đặc cách" tốt nghiệp?

4 trường hợp được đặc cách xét tốt nghiệp THPT 2022 gồm:

Thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0), không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp: F0 đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận. F0 đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.

Trường hợp thứ 2, thí sinh bị tai nạn, bị ốm có việc đột xuất đặc biệt. Tuy nhiên phải trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Thí sinh phải xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên.

Trường hợp thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất 1 bài thi. Tuy nhiên, không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại nếu. Điểm của các bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 với học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Trường hợp thứ 4 là các vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

Điểm thi của nam sinh T.

Sở GD&ĐT Cà Mau báo cáo vụ học sinh giỏi bị điểm 0 tiếng Anh do ngủ quên

Trước đó, tại buổi thi môn tiếng Anh vào chiều ngày 8/7, thí sinh H.N.T (học sinh trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau) có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hướng dẫn của hai cán bộ coi thi.

Phòng thi này do bà L.T.T.T – giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm nhiệm vụ cán bộ coi thi 1 và ông T.T.N - giáo viên trường THPT Phan Ngọc Hiển làm nhiệm vụ cán bộ coi thi 2. Sau khi nhận đề và tiến hành làm bài, thí sinh H.N.T không tô vào ô trả lời của phiếu trả lời trắc nghiệm (phiếu làm bài thi) mà chỉ làm nháp bằng cách khoanh vào câu hỏi trong đề thi.

Tới khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi 1 yêu cầu tất cả các thí sinh phải ngừng làm bài ngay và tiến hành thu bài thi. Lúc thi bài thi, cán bộ coi thi 1 nhận thấy Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh T. chưa tô câu trả lời nào (chỉ ghi thông tin cá nhân ở phần trên và tô số báo danh, mã đề thi).

Lúc này, cán bộ coi thi 1 có thắc mắc sao thí sinh không tô câu nào thì thí sinh T. đặt vấn đề xin thêm thời gian để tô một số câu đã làm nháp trên đề thi. Cán bộ coi thi không đồng ý do đã hết thời gian làm bài, nếu đồng ý cho thêm thời gian sẽ vi phạm Quy chế thi. Cán bộ coi thi đã thực hiện đúng quy định về thu bài thi.

Thí sinh trình bày với cán bộ coi thi rằng em đã làm bài vào đề thi nhưng chưa tô, mệt quá nên em ngủ tại phòng thi lúc nào không hay, cho đến khi cán bộ coi thi gọi tên để thu bài thì em mới tỉnh lại.

Qua tường trình của hai cán bộ coi thi, trong quá trình coi thi đã thực hiện đúng quy định tại Quy chế thi: “... trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi; cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai tại phòng thi các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định”.

Hai cán bộ coi thi đã bao quát, quan sát thấy tất cả thí sinh đều tập trung làm bài, trong đó có thí sinh H.N.T, cũng tập trung làm bài. Khi thời gian coi thi trôi dần về cuối, có vài em úp mặt xuống bàn, hai cán bộ coi thi nghĩ các em đã làm bài thi xong, chờ hết giờ nộp bài thi hoặc đang suy nghĩ để làm bài.

Cán bộ coi thi thực hiện đúng quy định về việc nhắc thi sinh trong phòng thi khi thời gian làm bài còn 15 phút, yêu cầu tất cả thí sinh cần kiểm tra lại bài, thí sinh nào tô ngoài giấy nháp thì tô ngay vào Phiếu trả lời trắc nghiệm. Đến khi thời gian làm bài còn 5 phút, cán bộ coi thi tiếp tục nhắc lần hai để thí sinh kiểm tra lại bài làm và thông tn cá nhân.

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nhận định, từ sự việc nêu trên, căn cứ vào quy định của bộ GD&ĐT, nội dung tường trình của trưởng điểm thi, hai cán bộ coi thi..., hai cán bộ coi thi đã thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về thi của bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, trong quá trình coi thi, hai cán bộ coi thi chưa bao quát tốt phòng thi nên chậm phát hiện việc thí sinh ngủ quên trong phòng thi. Bên cạnh đó, hai cán bộ coi thi còn thiếu kỹ năng trong xử lý tình huống. Trưởng điểm thi có một phần trách nhiệm vì sự việc xảy ra tại điểm thi do bản thân phụ trách.

Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đề nghị trưởng điểm thi, hai cán bộ coi thi và các thành viên trong Hội đồng thi nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem đây là bài học sâu sắc trong công tác coi thi, tránh để lặp lại sự việc tương tự ở những lần sau.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT