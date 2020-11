Nam huấn luyện viên võ thuật cưỡng hôn bé gái 9 tuổi, thái độ của nạn nhân mới thực sự gây sốc

Your browser does not support the video tag.

Theo truyền thông Nga, anh Dmitry Kazakov (36 tuổi) đang làm huấn luyện viên võ thuật cho một câu lạc bộ thể thao ở thành phố Kramen, tỉnh Primorsky Krai. Dmitry có đai đen karate và chuyên về võ Judo, chủ yếu dạy võ cho trẻ em.

Vào ngày 6/10, Dmitry bị bắt gặp cưỡng hôn một bé gái 9 tuổi trong phòng chứa đồ của câu lạc bộ thể thao. Đoạn video dài 35 giây cho thấy, một bé gái bước vào phòng chứa đồ, sau khi Dmitry giúp cô bé cất đồ lên giá thì anh ta liền kéo bé gái vào trong lòng.

Dmitry kéo bé gái 9 tuổi vào lòng.

Điều đáng nói hơn là bé gái này lại không hề phản kháng, vòng 2 tay ra sau ôm lấy Dmitry. Sau đó, cả hai hôn nhau đắm đuối trước khi bé gái trở ra ngoài.

Đoạn video trên sau khi bị đăng tải đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và cảnh sát cũng can thiệp, điều tra vụ việc. Thế nhưng, Dmitry lại nói rằng anh ta và bố mẹ bé gái là bạn tốt của nhau.

Dmitry hôn bé gái 9 tuổi trong phòng chứa đồ.

Người lớn trao cho những đứa trẻ những cái ôm, nụ hôn là chuyện rất bình thường. Dmitry cũng nhấn mạnh rằng, những đứa trẻ khác trong câu lạc bộ cũng dành cho anh những cái ôm, đây hoàn toàn không phải là hành vi lạm dụng trẻ em.

Ngoài ra, giới truyền thông Nga cũng cho biết, Dmitry trước đó đã vướng vào scandal với học sinh kém tuổi và bị kết án vì việc này. Tuy nhiên, sau đó anh ta vẫn tiếp tục dạy võ cho trẻ em.

Vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều cho rằng cảnh sát nên đưa ra hình phạt thích đáng cho Dmitry. Một số người để lại bình luận:

"Đúng là đồ cầm thú mà. Tại sao hắn ta có thể làm huấn luyện viên võ thuật được nhỉ?",

"Bố mẹ đứa trẻ nên để con mình tránh xa người đàn ông này. Hắn ta đúng là đồ cặn bã",

"Người đàn ông kia làm tôi sốc, nhưng hành động của bé gái lại càng khiến tôi kinh ngạc hơn. Có thể bé gái đã làm chuyện này quá nhiều lần rồi".

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn