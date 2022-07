Nắm 1,8 triệu m2 mặt sàn, doanh nghiệp ông Phạm Nhật Vượng làm ăn sao?

Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 cho thấy sự cải thiện của kết quả kinh doanh so với cùng kỳ và quý I.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II của công ty đạt 1.849,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn lại giảm đáng kể từ mức 881 tỷ đồng của cùng kỳ xuống còn 788,4 tỷ đồng trong quý II năm nay. Do vậy, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng mạnh. Lãi gộp trong kỳ của Vincom Retail là 1.061,1 tỷ đồng, tăng gần 69% so với quý II/2021.

Chi phí lãi vay giảm mạnh từ mức 151,1 tỷ đồng của cùng kỳ xuống còn 88 tỷ đồng do đã thanh toán khoản trái phiếu 2.600 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 35% còn 33,6 tỷ đồng do giảm chi phí bán hàng bất động sản; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% lên 104,7 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức 939,1 tỷ đồng tăng tới hơn 2 lần so với quý II/2021. Bên cạnh đó, trong quý II năm nay, doanh nghiệp còn có khoản lợi nhuận khác đạt 20,3 tỷ đồng, tăng 10% so với quý II năm ngoái.

(Biểu đồ: Mai Chi).

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế quý II của Vincom Retail đạt 959,5 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ. Sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi sau thuế của doanh nghiệp còn 773,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 3.219 tỷ đồng doanh thu thuần. Do ảnh hưởng của khó khăn trong quý I nên mức doanh thu thuần nửa đầu năm nay giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi sau thuế nửa đầu năm ghi nhận mức 1.150,7 tỷ đồng, bằng 98% kết quả đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong văn bản giải trình, Vincom Retail cho biết, doanh thu thuần quý II tăng 339 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan tăng 453 tỷ đồng trong bối cảnh ngành bán lẻ phục hồi tốt sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Ngược lại, doanh thu chuyển nhượng bất động sản lại giảm 87 tỷ đồng do số lượng nhà phố thương mại được bàn giao ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý II, Vincom Retail có tổng cộng 7.065,4 tỷ đồng giá trị tài sản ngắn hạn, tăng gần 240 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền là 4.900,7 tỷ đồng, tăng tới 1.604 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021.

Nửa đầu năm nay, Vincom Retail cũng ghi nhận một số giao dịch trọng yếu với các bên liên quan, trong đó phát sinh khoản cho vay 2.800 tỷ đồng và thu hồi gốc vay 3.095 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast.

Riêng trong quý II vừa qua, Vincom Retail đã mở mới 3 trung tâm thương mại với gần 95.000m2 mặt bằng bán lẻ, là Vincom Mega Mall Smart City tại khu đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội), Vincom Plaza Trần Huỳnh (Bạc Liêu) và Vincom Plaza Mỹ Tho (Tiền Giang). Như vậy, tính đến hết quý II/2022, Vincom Retail đang vận hành 83 trung tâm thương mại, hiện diện tại 44 tỉnh, thành, với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ lên tới gần 1,8 triệu m2.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VRE của Vincom Retail phiên hôm nay (28/7) tăng kịch trần lên 28.100 đồng/cổ phiếu, trắng bên bán.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí