Muốn tăng mạnh vốn, DNA PHARMA làm ăn ra sao?

Trụ sở của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (gọi tắt là DNA PHARMA; UPCoM: NTF) vừa thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty này sẽ tổ chức vào ngày 31/5/2022. Tại đây, DNA PHARMA dự kiến thông qua phương án chào bán 7,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo tờ trình số 35/2022/TTr-HĐQT ngày 9/5/2022 của DNA PHARMA, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược để đầu tư xây dưng dự án nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (TP. Vinh, Nghệ An) và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty, dẫn đến chậm kế hoạch triển khai dự án và phương án tăng vốn điều lệ. Vì vậy, sau khi rà soát lại các điều kiện tài chính, tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của công ty trong giai đoạn tới cũng như đề xuất của nhà đầu tư chiến lược không tiếp tục tham gia góp vốn, HĐQT DNA PHARMA trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Đồng thời, thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể: Loại cổ phiếu chào bán là loại cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu; Vốn điều lệ trước chào bán là 60 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 6 triệu cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm khoảng 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá khoảng 75 tỷ đồng, với tỷ lệ chào bán 125%. Hình thức chào bán là chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

DNA PHARMA làm ăn ra sao?

DNA PHARMA (có địa chỉ tại số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An) tiền thân là Quốc doanh dược phẩm Nghệ An. Sau nhiều lần đổi tên, năm 2000 do đặc điểm và điều kiện hoạt động, được UBND tỉnh Nghệ An cho phép công ty này tiếp tục đổi tên thành Công ty Dược phẩm Nghệ An, sau đó 1 năm đổi thành CTCP Dược – VTYT Nghệ An.

Hiện nay, DNA PHARMA có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, bà Khúc Thị Quỳnh Lâm làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT, bà Trần Thị Nguyệt và ông Phạm Tuấn Linh là Thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc là ông Mai Trọng Minh (thay ông Nguyễn Văn Thảo từ ngày 22/4/2021).

Theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của DNA PHARMA, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với việc bán hàng đấu thầu vào bệnh viện, hệ thống bán lẻ các chi nhánh bị cạnh tranh lớn dẫn đến doanh thu công ty chỉ đạt 179,69 tỷ đồng (đạt 79,59% so với kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế 2,42 tỷ đồng, đạt 33,65% so với kế hoạch.

Đồ hoạ: Văn Dũng

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của DNA PHARMA đạt 126,079 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho (38,02 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn hơn 29,5 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn hơn 32,17 tỷ đồng…; vốn chủ sở hữu của DNA PHARMA đạt 84,8 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của DNA PHARMA hơn 41,26 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 36,35 tỷ đồng; nợ dài hạn 4,91 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu thuần của DNA PHARMA giảm mạnh, khi năm 2018 nằm ở mức 328 tỷ đồng, giảm xuống 247,03 tỷ đồng vào năm 2019, xuống 214,3 tỷ đồng năm 2020. Lợi nhuận ròng của DNA PHARMA chưa thực sự ổn định và có chiều hướng đi xuống, khi công ty này báo lãi 11,9 tỷ đồng năm 2018, 2,9 tỷ đồng năm 2019 và 3,1 tỷ đồng năm 2020.

Năm 2022, DNA PHARMA đạt mục tiêu doanh thu 203,61 tỷ đồng, trong đó, doanh thu kinh doanh dược – VTYT khoảng 201,27 tỷ đồng; doanh thu hợp đồng cho thuê BĐS khoảng 2,34 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt khoảng 7,72 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh dược khoảng 5,62 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS khoảng 2,1 tỷ đồng.

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn