Muốn giảm cân phải dựa trên khoa học, 5 nguyên tắc cốt lõi giúp bạn thon gọn hơn

Hầu hết mọi người trong chúng ta, đặc biệt là những người yêu cái đẹp luôn hy vọng rằng họ có thể có được một thân hình hoàn hảo, và nhiều người đã tham gia vào hội nhóm làm đẹp, giảm cân để phấn đấu đạt được điều này.

Nhưng nhiều người trong số họ không những không giảm được cân mà còn gây hại cho sức khỏe của chính mình, phần lớn là do không tìm đúng cách, áp dụng phương pháp giảm cân thiếu khoa học. Do vậy, chỉ cần bạn tìm ra phương pháp giảm cân khoa học là có thể giảm cân hiệu quả và tốt cho sức khỏe, an toàn về lâu về dài mà không lo sợ tác dụng phụ hoặc giảm rồi lại tăng.

Làm sao để giảm cân một cách khoa học? Đây là một câu hỏi nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng tìm ra câu trả lời đúng. Do vậy, các chuyên gia sức khỏe đã tổng kết và đưa ra những lời khuyên sau đây dành cho bạn.

1. Giảm lượng calo ăn vào trong từng bữa ăn của bạn

Giảm lượng calo tiêu thụ trong mỗi bữa ăn hàng ngày là nguyên tắc cơ bản của quá trình giảm cân. Ví dụ, nếu bạn giảm lượng calo hàng ngày với mức 100 kcal, bạn có thể giảm 2-4 kg trong khoảng 5 tuần. Nếu bạn có mục tiêu giảm cân như thế nào, bạn có thể áp dụng nguyên tắc giảm lượng calo trong mức phù hợp.

Do vậy, trong quá trình bạn muốn giảm cân, bạn phải “quản thật chặt” việc ăn uống của mình. Chú ý tránh những món ăn có lượng calo cao hoặc giàu chất béo như thịt mỡ hoặc đồ ngọt.

2. Thay đổi chế độ ăn uống và kết cấu bữa ăn của bạn

Ăn kiêng để giảm cân không thực sự tốt cho sức khỏe một cách tổng thể, khi ăn kiêng sai cách có thể dẫn đến mắc các bệnh khác nhau với những mức độ khác nhau, thậm chí ảnh hưởng đến trí nhớ.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch giảm cân, bạn có thể cố gắng thay đổi chế độ ăn và chất lượng bữa ăn của bạn, không chỉ giảm về số lượng thức ăn, mà còn phải giảm kết cấu thực phẩm trong bữa ăn.

Ví dụ, thay thế thức ăn giàu chất béo bằng nhiều loại trái cây và rau quả và ngũ cốc, bạn cũng có thể thay thế chế độ ăn hàng ngày bằng thức ăn lỏng hơn, nhẹ hơn và ít dinh dưỡng hơn.

3. Kiên trì với hình thức tập luyện thể dục thể thao ngoài trời

Ngoài việc quản lý chặt cái miệng của mình thông qua việc tiết chế ăn uống, bạn cần “vận động đôi chân” thường xuyên và đều đặn để thực hiện triệt để việc giảm cân.

Lời khuyên tối ưu nhất dành cho bạn là nên tập thể dục ngoài trời ít nhất 3 đến 5 lần một tuần, việc này có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng tốc độ lưu thông máu, do đó tăng tốc độ tiêu hao mỡ, giảm trọng lượng mỡ thừa.

Khuyến cáo mỗi lần tập bạn nên duy trì mức trên 30 phút, vì thông thường, trong 20 phút tập đầu tiên sẽ là quá trình tiêu hao đường trong cơ thể, thời gian 20 phút tiếp theo mới tiêu hao, đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Đó chính là lý do bạn nên tập nhiều hơn 30 phút trong mỗi lần tập mới có thể mang lại hiệu quả tối ưu hơn cho kế hoạch giảm cân của bạn.

4. Tập những bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp

Nếu chỉ dựa vào việc tập thể dục nhịp điệu với những bài tập aerobic thông thường thì vẫn có thể đạt được hiệu quả giảm cân nhất định, nhưng sẽ làm mất cơ, lâu dần có thể làm giảm tốc độ trao đổi chất của cơ thể, ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân cuối cùng.

Do đó, khi bạn tập thể dục để giảm cân, bạn nên kết hợp giữa những bài tập thông thường và những bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp, làm cho cơ bắp của bạn trở nên săn chắc hơn, rắn rỏi hơn, đồng thời làm cho sự trao đổi chất trở nên nhanh hơn, do đó, hiệu quả giảm cân có thể được nhân lên với ít nỗ lực hơn.

5. Uống nhiều nước

Trong quá trình giảm cân, bạn cần uống nước với lượng thích hợp vì việc này có thể giúp tăng cường tuần hoàn trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Khuyến nghị bạn nên uống nước đun sôi để nguội là chính và uống càng ít nước ngọt/các loại nước pha sẵn càng tốt, bởi vì hàm lượng đường trong đồ uống pha sẵn là tương đối cao, không những không tốt cho quá trình giảm cân mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Mặc dù sự nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe của người dân đã được cải thiện rất nhiều trong thế giới hiện đại ngày nay, nhưng vẫn còn nhiều người hiểu sai về việc giảm cân.

Ví dụ như có người cho rằng ăn cay có thể giảm cân, vì khi ăn cay dễ đổ mồ hôi, ăn một chút ớt sẽ tạo cảm giác no, tuy nhiên trên thực tế, đồ cay chứa nhiều calo, lại còn ảnh hưởng đến chức năng của đường tiêu hóa, do đó không nên giảm cân bằng cách ăn cay.

Ngoài ra, việc loại bỏ hoàn toàn thức ăn chứa chất béo trong quá trình giảm cân cũng là một cách làm sai lầm, bởi chất béo là chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, ăn nhiều quá thì không tốt nhưng bỏ hoàn toàn cũng có hậu quả tương tự. Do đó, cân bằng dinh dưỡng là điều quan trọng bạn cần ghi nhớ trong quá trình giảm cân.

