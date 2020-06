Mua nợ 5 bánh heroin, ông bố 7 con lĩnh án chung thân

Cuộc giao dịch ngày giáp tết

Sinh sống dọc khu vực giáp với biên giới Lào nên Thò Tồng Mùa (SN 1970, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) rất thành thạo địa hình rừng núi nơi đây.

Vốn không biết chữ lại không có nghề nghiệp ổn định nên khi thấy nhiều đối tượng giàu lên một cách bất ngờ nhờ buôn ma túy, Mùa đã “hoa mắt” trước việc làm phi pháp này. Từ đó, Mùa từng bước làm quen với các ông “trùm” để học hỏi những thủ đoạn, mánh khóe nhằm thực hiện việc mua bán ma túy.

Khoảng đầu tháng 12/2019, trong một lần đi chợ ở thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong), Mùa quen người đàn ông tên Cường. Khi được Cường đặt mua ma túy, Mùa đã lấy số điện thoại để chủ động liên hệ khi có “hàng”. Về nhà, Mùa liên lạc với một người Lào tên Lầu Bá Của trao đổi về việc mua ma túy. Hai người thống nhất giá mỗi bánh heroin sẽ là 60 triệu đồng và tiền lời khi mua 1 bánh sẽ là 1 gói ma túy (hồng phiến).

Để việc mua bán ma túy dễ dàng qua mắt cơ quan chức năng, Mùa chọn thời gian giáp Tết Nguyên đán 2020 để thực hiện. Cụ thể, ngày 17/1/2020 (tức 23 tết), sau khi nhận được điện thoại đặt mua 5 bánh heroin với giá 85 triệu đồng mỗi bánh và 5 gói ma túy hồng phiến, mỗi túi trị giá 1 triệu đồng. Thò Tồng Mùa đồng ý. Hai bên thống nhất sẽ giao hàng ngày 19/1/2020.

Đến ngày hẹn, Thò Tồng Mùa chọn khu vực rừng núi ở bản Huồi Mới (thuộc địa phận xã Tri Lễ) gặp Lầu Bá Của và Lầu Bá Tu để “giao dịch”. Vì không có tiền nên Mùa xin mua chịu và hứa giao hàng xong sẽ trả tiền. Lầu Bá Của đồng ý và cho đệ tử là Lầu Bá Tu đi cùng Mùa để xách hàng và nhận tiền, còn mình trở về Lào trước.

Khoảng trưa ngày 19/1 (tức 25 Tết), Thò Tồng Mùa nói Lầu Bá Tu cắt rừng, đi đến khu vực Dốc Chuối để đợi mình. Sau đó, Mùa đi tới điểm giao hàng ở gần Quốc lộ 48 để gặp Cường. Trong lúc Tu đang cầm bịch hàng di chuyển thì lực lượng chức năng phát hiện ra dấu hiệu nghi vấn nên đi đến kiểm tra.

Bị cáo Thò Tồng Mùa tại phiên sơ thẩm.

Thấy bóng dáng lực lượng công an, Thò Tồng Mùa và Bá Tu chống trả quyết liệt để mở đường máu thoát thân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ Mùa đã bị bắt giữ. Đối tượng còn lại lợi dụng tình hình hỗn loạn nhảy xuống vực trốn thoát.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh chứa chất bột màu trắng cùng 5 túi nhỏ màu xanh chứa nhiều viên nén màu hồng. Qua xét nghiệm số tang vật trên chứa 1.749,4 gam heroin và 99,24 gam hồng phiến. Như vậy, tổng khối lượng ma túy mà Mùa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là hơn 1,8 kg ma túy các loại.

Hối hận muộn màng

Phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Nghệ An xét xử Thò Tồng Mùa về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” diễn ra khá nhanh khi bị cáo thừa nhận hết mọi hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Mùa trình bày do hoàn cảnh khó khăn, nhà đông con nên đi buôn ma túy. Trước bục khai báo, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để về với vợ con.

Mùa cho biết có 7 người con. Đứa lớn đã lập gia đình, yên bề gia thất còn người con út mới 12 tuổi. Việc Mùa bị bắt vì liên quan đến ma túy khiến con cái xấu hổ với bạn bè. Riêng với Mùa, việc phải ngồi tù khi đã lên chức ông, khiến người thân Mùa buồn phiền. Giờ nghị án, Mùa được người thân tiến đến gần hơn để động viên. Những lời hỏi thăm của vợ con khiến khóe mắt bị cáo đỏ hoe.

HĐXX nhận định, ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây nguy hại cho sức khoẻ, làm suy thoái hóa nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Việc bị cáo mua bán ma túy với khối lượng lớn nên cần phải xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Nhưng cũng cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như là người dân tộc thiểu số, thành khẩn khai báo…. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Thò Tồng Mùa án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này còn có 2 người Lào bán hàng cho Mùa và người thanh niên tên Cường, nhưng do không xác định được lai lịch và danh tính nên cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ tội danh.

Bước vào nhà tù khi tuổi đời đã ngoài 50. Liệu Mùa có còn cơ hội để trở về gặp vợ con và các cháu để làm lại cuộc đời. Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào chính sự cải tạo của Mùa…

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công lý