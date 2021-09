Mưa lớn gây ngập úng nhiều khu dân cư ở Nghệ An

Nước ngập đường làng ở xã Thanh Yên (huyện Thanh Chương). Ảnh: baonghean.vn

Tại xã Quỳnh Mỹ (huyện Quỳnh Lưu), mưa làm ngập nhiều khu vực dân cư; làm sập đổ hàng trăm mét tường bao của Chi cục Dự trữ nhà nước Bắc Nghệ An và kho muối.

Huyện Thanh Chương bị chia cắt cục bộ do một số tuyến đường, khu dân cư bị ngập nước, nặng nhất là các xã Ngọc Lâm, Thanh Xuân, Thanh Yên, Thanh Ngọc… Đoạn Quốc lộ 46 qua xã Ngọc Sơn và Thanh Ngọc bị ách tắc cục bộ, kéo theo nguy cơ mất an toàn do đất đá từ trên núi Nguộc lăn xuống.

Đến tối 24/9, tại một số địa phương trong tỉnh trời lại tiếp tục mưa, nước ngập chưa rút. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới vẫn sẽ có mưa lớn tại Nghệ An, đồng nghĩa với việc nhiều khu vực dân cư, tuyến đường giao thông, diện tích đất sản xuất nông nghiệp tiếp tục bị ngập nước.

Ngay trong chiều 24/9, lãnh đạo các địa phương và các ngành chức năng đã trực tiếp đến các khu vực bị ngập nước để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở đất đá, nhất là tại các vùng ven núi, ven sông.

